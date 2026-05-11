Mercadona refuerza su apuesta por los proveedores gallegos con compras por 1.925 millones de euros en 2025

Mercadona afianza su apuesta por los proveedores locales para ofrecer alimentos de calidad y proximidad en los lineales de sus supermercados. En Galicia, la compañía de distribución colaboraba a cierre de 2025 con más de 490 proveedores de producto, no comerciales y de servicio (entre los que se encuentran los transportistas), con compras que alcanzaron los 1.925 millones de euros.

La gama de productos adquiridos es amplia en una comunidad que es potencia agroalimentaria. Entre ellos figuran más de 190 toneladas de castaña; 2 millones de unidades de unidades de botellas de vino; 7.900 toneladas de pollo; 430 toneladas de chorizo, butelo y lacón; 12.000 toneladas de empanadas; o más de 1.800 toneladas de quesos de variedad Arzúa y Tetilla, entre otros. Reforzar ese vínculo con proveedores de proximidad es una de las patas de la estrategia de Mercona para ofrecer "un surtido de calidad contundente" con el que responder a las necesidades y preferencias de sus 'Jefes', como el grupo denomina internamente a los clientes.

Quesos de Queizuar, proveedor gallego de Mercadona / Cedida

62 supermercados y 3.200 trabajadores

La empresa fundada y presidida por Juan Roig contaba con 62 supermercados en Galicia a cierre de 2025, un año en el que abrió dos establecimientos en las provincias de A Coruña y Pontevedra, al tiempo que cerró otros dos por no cumplir los estándares requeridos por la compañía. De la red de tiendas operativas en la comunidad, 57 correspondían al modelo eficiente de la compañía y tenían la sección Listo para Comer, y 47 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos. A la mejora de sus puntos de venta y la implantación de esa sección de comida preparada destinó una inversión de 18,6 millones.

Datos de Mercadona en Galicia / ECG

En lo que respecta al empleo, la cadena disponía de una plantilla formada por más de 3.200 personas "con empleo estable y de calidad" al finalizar el año pasado, tras crear 200 empleos. El grupo destaca algunas de las medidas impulsadas para mejorar el nivel de satisfacción de sus trabajadores, como conceder una semana más de vacaciones al año, revalorizar sueldos con el IPC para blindar el poder adquisitivo del equipo humano o abonar primas por objetivos, concretamente dos mensualidades al personal con menos de cuatro años de antigüedad y tres mensualidades a los trabajadores que la superan. Así, el sueldo base del personal con más de cuatro años en la empresa alcanzó los 2.346 euros brutos al mes. La firma destaca que el un 65% más que el salario mínimo interprofesional (SMI).

La empresa también pode de relieve las acciones para prevenir el desperdicio alimentario, con la donación en Galicia de más de 1.000 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 40 entidades sociaes con la que colabora a diario en la comunidad. Ese volumen equivale a más de 16.700 carros de la compra.