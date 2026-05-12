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Transporte público

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por la influencia de Adamuz y los cortes en las vías

En lo que se refiere al número de usuarios del transporte público español en general, y pese a la caída del uso de los trenes de larga distancia, éste aumentó un 0,5% de media en el primer trimestre y solo en marzo creció un 3,5%

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por Adamuz y cortes en las vías.

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por Adamuz y cortes en las vías. / EFE

EFE

Madrid

El uso de la alta velocidad ferroviaria en España entre enero y marzo bajó un 21,3 % respecto a un año antes, lastrado por el accidente de Adamuz (Córdoba), así como por los cortes en la línea que conecta con Málaga, entre otras incidencias en las vías.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en conjunto, los viajes en tren de larga distancia se redujeron un 19,6 % interanual hasta marzo.

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Por lo que se refiere al número de usuarios del transporte público español en general, y pese a la caída del uso de los trenes de larga distancia, éste aumentó un 0,5 % de media en el primer trimestre y solo en marzo creció un 3,5 %.

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