La compostelana Nowture y General Inception sellan una alianza estratégica para impulsar la biotecnología gallega a nivel internacional

Galicia quiere reforzar su papel en la biotecnología internacional no solo como territorio de investigación, sino también como lugar desde el que crear compañías capaces de llevar nuevos tratamientos al mercado. Con ese objetivo, Nowture, grupo biotecnológico con sede en Santiago, y General Inception, firma especializada en desarrollo traslacional y creación de compañías con oficinas en Palo Alto, California, han sellado una alianza estratégica bajo un modelo de co-venturing.

El acuerdo permitirá identificar, evaluar, incubar y lanzar nuevas empresas en los sectores de las ciencias de la vida y la biotecnología. La colaboración une la experiencia de Nowture en transferencia tecnológica, creación de compañías y desarrollo empresarial con el conocimiento de General Inception en validación traslacional, aceleración de activos terapéuticos y conexión con los ecosistemas farmacéutico y biotecnológico de Norteamérica y Europa.

La alianza parte de una idea común: acelerar el camino entre la investigación académica y los activos terapéuticos validados, con capacidad para atraer inversión, conocimiento experto y socios estratégicos a ambos lados del Atlántico. El objetivo final es que esos proyectos puedan llegar antes al mercado como tratamientos y tengan impacto en el pronóstico de los pacientes.

Un puente entre Galicia y Estados Unidos

Nowture aportará su capacidad para detectar proyectos científicos de alto potencial en universidades, centros de investigación, hospitales y otros espacios de generación de conocimiento. La compañía cuenta con presencia en el ecosistema gallego de I+D y relaciones con universidades, centros tecnológicos y grupos de investigación de la región. Su papel será ayudar a estructurar esos proyectos como nuevas compañías y acompañarlas en su crecimiento hacia el mercado.

Por su parte, General Inception incorporará su experiencia en traslación, desarrollo y acceso al ecosistema biotecnológico estadounidense. La cooperación busca construir un puente entre la ciencia europea, las capacidades de validación existentes en Galicia y los mercados internacionales más avanzados en innovación biomédica.

«En General Inception e Igniter Europe creemos que el futuro de la innovación terapéutica depende de construir puentes reales entre ciencia excelente, desarrollo traslacional y capital inteligente», afirmó Paul Conley, CEO de General Inception. Según explicó, la colaboración con Nowture permite conectar el potencial científico europeo con la capacidad de ejecución, validación y acceso al mercado que necesitan los programas con ambición global.

Desde Nowture, Juan Ramon Morales, managing partner de la compañía, señaló que «esta alianza representa un paso natural en nuestra visión de transformar ciencia diferenciada en compañías capaces de generar impacto clínico y valor económico». Morales destacó que General Inception aporta una capacidad relevante en desarrollo y acceso al ecosistema norteamericano, lo que permitirá «posicionar a Galicia como una plataforma estratégica para originar y madurar innovación biotecnológica con alcance internacional».

La iniciativa también reconoce el papel de Santi Dominguez, cuyo impulso fue decisivo para reunir a los distintos actores y hacer posible el acuerdo. Dominguez subrayó que la colaboración busca tener un efecto más amplio que la creación de empresas: «No se trata solo de lanzar nuevas compañías, sino de fortalecer el tejido biotecnológico gallego, atraer más proyectos, generar empleo cualificado y demostrar que desde Galicia también es posible liderar innovación biomédica conectada con los mercados más sofisticados del mundo».

En la misma línea, Venkat Reddy, chief scientific officer de General Inception, destacó que la alianza «fortalece y acelera el desarrollo de terapias al aprovechar el excepcional talento científico de Galicia y de su ecosistema cercano». Su trayectoria en compañías como Novartis, Sanofi y Pfizer aporta, según la firma, una visión especializada sobre cómo transformar una promesa científica en medicamentos con capacidad de impacto.

Con este acuerdo, Nowture y General Inception aspiran a crear un modelo de referencia para lanzar nuevas compañías biotecnológicas a ambos lados del Atlántico. La alianza refuerza además la posición de Galicia como entorno para la transferencia tecnológica, la validación preclínica y el desarrollo temprano de proyectos de alto impacto, apoyándose en sus capacidades científicas, universidades, centros de investigación e infraestructuras especializadas.