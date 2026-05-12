Covirán refuerza su presencia en Galicia en su 65 aniversario

Con motivo de su 65 aniversario, Covirán reafirma su apuesta por Galicia, reforzando su modelo cooperativo basado en la proximidad, la colaboración y la innovación. En una visita a su plataforma logística en el polígono del Tambre de Santiag, el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de Covirán, José Antonio Benito, pusieron de relieve la importancia de estas iniciativas para generar empleo, fijar población y fortalecer la economía local.

Rueda destacó la trayectoria y el compromiso de la cooperativa con el desarrollo económico de Galicia y señaló que el esfuerzo por modernizar y ampliar las instalaciones demuestra «una prueba de su apuesta por la comunidad». «Somos una tierra de cooperativismo», afirmó, destacando que el hecho de que un referente de la economía social siga creciendo en Galicia «es un orgullo para la Administración autonómica, que siempre da la bienvenida a todas las iniciativas que generan riqueza y empleo».

Rueda y Benito, este martes en Santiago / ECG

El mandatario autonómico añadió que la Xunta trabaja en una nueva Ley de cooperativas para ofrecer mayor seguridad jurídica, agilizar los trámites administrativos y dotar al sector de herramientas adaptadas a la realidad actual del mercado. Rueda valoró también que el modelo basado en la proximidad evita el cierre de pequeños negocios familiares y facilita el acceso a productos básicos en todo el territorio: «Hay ayuntamientos donde ustedes son un recurso imprescindible para muchos vecinos que necesitan tener un lugar cerca donde ir a comprar».

Además, subrayó la importancia de que Covirán confíe en los proveedores locales, actuando como un canal esencial para los productos amparados por el sello 'Galicia Calidade': «Una marca que es una identificación de cómo queremos hacer aquí las cosas, no solo de lo que producimos».

Por su parte, José Antonio Benito recordó la llegada de Covirán a Galicia en 2009 mediante la integración de Coleal, y desde entonces se han sumado 14 cooperativas, consolidando su presencia en las cuatro provincias gallegas. La cooperativa garantiza el suministro directo al 94 % de las tiendas asociadas y refuerza la economía social, el comercio de proximidad y el empleo local.

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Con esta celebración, Covirán reafirma su estrategia de expansión, modernización y compromiso con Galicia, consolidándose como un referente del cooperativismo y del comercio cercano, mientras contribuye a la cohesión territorial y a la fijación de población.