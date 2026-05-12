La empresa tecnológica Locatel refuerza el ecosistema logístico gallego con su incorporación al Clúster
La colaboración busca potenciar la transformación tecnológica del sector logístico gallego a través de la innovación y la digitalización aplicada
La compañía tecnológica Locatel, especializada en tecnologías de localización y gestión de flotas, se ha incorporado al Clúster da función loxística de Galicia, reforzando la presencia de soluciones digitales en el ecosistema logístico gallego. Esta integración permitirá avanzar en proyectos relacionados con la monitorización, la trazabilidad y la optimización de operaciones, contribuyendo a la transformación tecnológica del sector.
La empresa ya ha participado en iniciativas del Clúster, como su intervención en la feria Empack & Logistics Automation en Oporto (Portugal), donde presentó herramientas de monitorización en tiempo real, gestión digital de cargas y optimización de la operativa del transporte. Según explican desde el Clúster, la incorporación de Locatel «contribuye a reforzar el papel de la tecnología como elemento transversal en la cadena logística», incorporando capacidades clave para los procesos de transformación y digitalización.
Innovación y colaboración para un sector más competitivo
Fundado en 2019, el Clúster da función loxística de Galicia tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la competitividad del sector logístico, con especial foco en la innovación y la internacionalización. Actualmente agrupa a 73 grupos empresariales, con una facturación conjunta superior a 13.000 millones de euros y presencia en más de 100 países. Con esta nueva adhesión, el Clúster amplía su base empresarial y consolida su papel como espacio de colaboración entre empresas, asociaciones sectoriales e instituciones públicas en Galicia.
Locatel, con más de 25 años de trayectoria, ofrece soluciones y servicios tecnológicos para lograr un ecosistema digital centrado en el cliente, optimizando la gestión operativa de flotas y promoviendo nuevos canales de venta. Su incorporación al Clúster permitirá impulsar proyectos conjuntos que integren digitalización, innovación aplicada a la logística y eficiencia en toda la cadena de suministro.
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