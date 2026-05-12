Galicia se refuerza como motor lácteo de España mientras otras comunidades del norte pierden peso en granjas y producción

Galicia se afianza como la gran potencia láctea española. Con sus 4.800 granjas en activo que producen en conjunto una media de cerca de 10 millones de litros de leche de media al día, es la única comunidad autónoma de la cornisa cantábrica que no solo ha logrado mantener su peso tanto en número de ganaderos como en volumen de entregas sobre el total nacional sino que lo ha aumentando con el paso de los años. Todo lo contrario ocurre en Asturias, Cantabria o Castilla y León, territorios en el 'top 5' lácteo que han reducido su participación en un sector que no deja de menguar en número de ganaderías pero que pone en el mercado más litros de este 'oro blanco' del campo. La razón es que las explotaciones que continúan tienden a ser cada vez más grandes y profesionalizadas.

La caída en el número de ganaderías ha sido una constante en todas las comunidades, pero en Galicia la cascada de cierres, con 4.120 granjas de leche menos en una década, ha sido menos intensa que en otros territorios. De ahí que hoy concentre el 56,5% de las explotaciones activas en España frente al 55% de 2016, cuando el sector daba sus primeros pasos en la nueva era que abrió el fin de las cuotas lácteas, que supuso la liberalización total de la producción de leche en la Unión Europea tras 30 años de límites. Así, logró reforzarse como primer productor nacional, mientras el resto de comunidades del cantábrico perdieron peso. Asturias concentra hoy el 12% de las granjas y Cantabria poco más del 8%, mientras Castilla y León, con zonas de alta producción en el norte de la comunidad, apenas tiene el 7% de las explotaciones lácteas. En los tres casos son niveles inferiores a los de hace una década.

Un 18% más de leche en diez años

La misma evolución se observa si se analiza la producción, que en Galicia aumentó un 18% desde el fin de las cuotas lácteas frente al 10% que creció de media en el conjunto del país. Así, la comunidad ya aporta el 42% del volumen de entregas de leche registradas en toda España, frente al 37,7% que representaba en 2016. Afianza su liderazgo frente a la pérdida de peso de las otras tres comunidades del entorno analizadas: Asturias ha pasado a producir el 7% del total estatal, Cantabria el 5% y Castilla y León, el 12%.

De ese diferente comportamiento, que permite a Galicia consolidarse como líder indiscutible, da cuenta un análisis elaborado por EY que sitúa a la comunidad como "la única de la cornisa cantábrica que ha ganado peso relativo en todos los indicadores durante la última década". Ocurre también en el número de vacas de ordeño, con el 41% del censo en territorio gallego, lo que supone más de 316.000 cabezas. Y en lo que respecta a la producción por vaca, que en España se acerca a los 9.700 kilos al año de media. Los rendimientos medios de la cornisa cantábrica son inferiores a ese promedio salvo en el caso de Galicia, que en estos años ha convergido con la media nacional.

Vacas frisonas en Galicia / David Arquinbau

A la cola en precios

Ese liderazgo en granjas, cabaña ganadera y litros de leche que ostenta la novena región láctea de Europa contrasta con su posición en precios, pues Galicia es una de las comunidades donde menos cobran los ganaderos. En marzo, el precio medio fue de 52,7 céntimos por litro, frente a los 53,4 céntimos de promedio nacional. Un nivel que superaron holgadamente Asturias, Cantabria y Castilla y León, con 55 céntimos en los tres casos. El informe de EY vincula en parte los menores precios en Galicia a que cuenta con un sector productor mayor y "menos centros de transformación de leche en productos de mayor valor añadido", así como "a la ausencia de una gran cooperativa ganadera e industrial que aglutine producción, valor, mercado y estrategia empresarial", como es el caso de Asturias con Central Lechera Asturiana y Andalucía con Covap.

La estadística de precios en origen que ofrece el Ministerio de Agricultura aún no incluye los datos de abril, cuando entraron en vigor nuevos contratos con importes sustancialmente a la baja, que se traducen en un descenso medio de unos 8 céntimos por litro en Galicia. La autora del análisis, Isabel García Tejerina, senior advisor de EY y exministra de Agricultura, señala que "es difícil escapar a ciclos de bajadas de precios, porque "España es permeable al mercado europeo". El reto, considera, es "alargar los ciclos positivos". Para afrontar mejor las bajadas e impulsar la rentabilidad, apuesta por "seguir avanzando en eficiencia mediante el tamaño y las economías de escala, mecanizarse e implantar robots e Inteligencia Artifical o mejorar la alimentación y la gestión de costes", entre otros aspectos.