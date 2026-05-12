El patrimonio bajo gestión de BBVA en Galicia supera los 2.868 millones de euros con un crecimiento del 8,6%

BBVA Asset Management cerró 2025 con 2.686 millones de euros bajo gestión en Galicia, lo que supone un crecimiento del 8,3 % respecto al año anterior. La entidad atribuye esta evolución, en parte, al buen comportamiento en rentabilidad y performance de sus vehículos de inversión.

En conjunto, BBVA en Galicia cuenta con un patrimonio total de 2.868 millones de euros invertidos en fondos, un 8,6 % más que en 2024, y supera los 81.000 partícipes. El peso del patrimonio gallego dentro de BBVA AM representa el 4,7 %.

La evolución de Galicia se enmarca en un año positivo para la industria de fondos de inversión, que cerró 2025 en máximo histórico tras alcanzar los 450.889 millones de euros de patrimonio bajo gestión en España, un 13 % más que en el mismo periodo del año anterior. También aumentó el número de partícipes, con cerca de 1,25 millones más en el ejercicio, hasta situarse en 17,8 millones.

Para BBVA Asset Management, 2025 también fue un ejercicio de crecimiento. La gestora cerró el año con 58.280 millones de euros en patrimonio gestionado en todos los territorios, un 7,9 % más que al cierre de 2024, manteniendo su foco en la gestión activa, la selección de fondos de otras gestoras y la personalización.

Inversión recurrente y acompañamiento

La responsable de BBVA AM para Europa, Belén Blanco, defendió la importancia de contar con asesoramiento adaptado a cada cliente. «En inversiones, la mejor decisión no es dónde ni cuándo invertir, sino contar con un acompañamiento personalizado para hacerlo según los objetivos y el perfil de cada cliente», señaló. Blanco añadió que crear un hábito de inversión recurrente y empezar cuanto antes es «la auténtica clave del éxito».

La entidad también destacó el papel del fondo BBVA Futuro Conservador, FI, que integra criterios de sostenibilidad y compromiso social. Este vehículo superaba los 1.600 millones de euros de patrimonio a cierre de diciembre de 2025 y, desde su lanzamiento en 1999, ha donado más de 7,7 millones de euros a 144 proyectos solidarios, con más de 100.000 beneficiarios directos y más de 500.000 indirectos.

En 2026, bajo el lema invertir hoy para proteger el mañana, el fondo repartirá de nuevo un millón de euros a través de 25 donaciones destinadas a iniciativas con impacto social y medioambiental. La convocatoria recibió más de 250 proyectos candidatos, de los que 30 se desarrollan en territorios de la Dirección Territorial Noroeste.

Las ayudas se repartirán entre proyectos de medioambiente, inclusión social, educación, creación de empleo para colectivos vulnerables y dependencia, mayores y salud. Este año, además, la convocatoria pone especial atención en iniciativas medioambientales vinculadas a la restauración de ecosistemas, la reforestación y la prevención de incendios forestales.

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El millón de euros se distribuirá mediante cinco grandes premios de 72.000 euros, uno por cada ámbito de actuación, y 20 donaciones de 32.000 euros para proyectos sociales y medioambientales. En la evaluación participarán voluntariamente empleados de BBVA. En esta edición se alcanzó un récord de 338 voluntarios, un 28 % más que el año anterior, de los que 59 pertenecen a la Dirección Territorial Noroeste.