La ganadería de Trazo entre las diez de España con vacas más productivas: "Cuidamos su descanso, el ordeño e intentamos tener la granja impoluta"

Galicia puede presumir de copar el ranking de las granjas de leche con las vacas frisonas más productivas de España. Entre las 100 ganaderías criadoras del país con los animales que más litros dan a lo largo de su vida productiva, 76 son gallegas y, de ellas, cerca de una veintena se ubican en el área de Santiago y la Costa da Morte. Aunque el liderazgo de la comunidad en número de explotaciones y producción puede influir en la fuerte presencia de Galicia en la lista, colarse en ese 'top cien' requiere destacar en cuestiones como la alimentación de las vacas, el descanso, el ordeño o el manejo.

Son aspectos que cuida al detalle la primera granja de la provincia de A Coruña y de la comarca compostelana que figura en esta novedosa clasificación publicada por la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe). Se trata de Ganadería Bello, de Trazo, que ocupa el séptimo puesto nacional con una producción de 24,4 litros al día de media durante la vida productiva de las reses. Está cerca del mejor registro nacional, que son los 26,6 litros de La Nave, la explotación del concello lucense de O Corgo que encabeza este ranking, que considera las producciones por día de vida de los animales que finalizaron su vida productiva en los dos últimos años.

Mejores criadores de 2025 por Produccion Vitalicia (1) page 0001 / Conafe

Ordeño cuidado, limpieza y genética

Orgullosa por este reconocimiento a su trabajo, Begoña Liñares, que gestiona la Ganadería Bello junto a su marido Víctor Manuel Bello, señala como factores clave para tener vacas más productivas el cuidado del ordeño, la preparación de las camas de las vacas para un buen descanso y bienestar y la limpieza en general del establo. "Está todo muy ordenado y limpio. Tratamos de tener la granja impoluta. Es de lo que vivimos mi familia y yo", indica esta ganadera, que también pone el acento en "no maltratar a los animales".

En lo que respecta al ordeño, en esta granja siguen una especie de protocolo para que las vacas estén lo más tranquilas y cómodas posible. Así, siempre realizan esta actividad las mismas dos personas. Cuando una falta es reemplazada por una tercera que sigue los mismos pasos y presta atención a los mismos aspectos. Además, durante el ordeño "hay un silencio sepulcral: no se habla, no se levanta la voz, no hay música". Begoña cuenta que las vacas están acostumbradas "a la monotonía" y cualquier ruido o movimiento inusual las puede alterar.

La alimentación es otro de los ámbitos a los que prestan atención, así como la genética: "Intentamos que sea la mejor posible". Casi todas sus vacas son criadas en casa y, las pocas que compran fuera, tratan de que sean también de buena genética.

Vacas de Ganadería Bello / ECG

Una vaca con diez años que produce 50 litros al día

Con todos estos mimbres no solo logran tener vacas contentas sino también "muy longevas". Begoña cuenta que alguna llega a los 12 años y que tienen una de diez años criada en casa que produce "50 litros" al día. Según los datos de Conafe, a cierre de 2025 su censo total de animales rozaba las 300 cabezas. En ordeño tienen hoy unas 150 vacas.

Más allá de esta ganadería, la lista cuenta con un nutrido grupo que granjas del área de Santiago: las hay de Val do Dubra, Santa Comba, Ordes, Mazaricos o A Baña. También están presentes explotaciones de Ponteceso, Arzúa, Toques, Boimorto, Curtis, Carral o San Sadurniño. Dentro del 'top 10', concretamente en la posición número 8, está Finca Bermui, de Mesía.

Una granja de Mazaricos con más de 1.400 cabezas

Entre las granjas gallegas que conforman este ranking, la que cuenta con mayor censo de animales es SAT Vila Alborés de Mazaricos, con 1.454 cabezas. Con 690 reses en ordeño en la actualidad (ordeñan tres veces al día), su producción vitalicia media es de 22,5 litros por día, con lo que ocupa el puesto 36 de España. El secreto: una buena genética, con "toros punteros de leche", y "procurar tener las vacas como reinas". Abel Vázquez sitúa entre las claves contar con un forraje de calidad, procurar el "máximo confort" de los animales en las camas o una buena ventilación. "La vaca es un animal que todo lo que le das lo agradece y te lo devuelve", señala.

Abel Vázquez, de SAT Vila Alborés, en Mazaricos / ECG

El análisis por provincias indica que hay 47 de Lugo, 21 de A Coruña y 8 de Pontevedra en esta clasificación, en la que conforman el podio junto a la ganadería de O Corgo una de Cantabria y otra de Asturias. En los primeros puestos también se cuela una de las mayores explotaciones de vacuno de leche de España y Europa, Granja San José de Huesca, con una producción media por vaca de 24,4 litros y un censo a cierre del año pasado de más de 6.500 animales.