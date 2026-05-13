El Ibex 35 amanece al alza y acaricia los 17.700 puntos, con ArcelorMittal como valor más destacado

El selectivo madrileño arrancó este miércoles con paso firme, con el que avanzaba un 0,67% en los primeros compases de la sesión, hasta los 17.691,50 puntos, en una apertura marcada por el retroceso del petróleo y un puñado de noticias corporativas que animaron el ambiente bursátil.

El crudo Brent, referencia en Europa, cotizaba en torno a los 106,6 dólares por barril, con una caída del 1,1%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cedía un 1,2%, hasta los 101 dólares, aliviando así las presiones inflacionistas sobre el consumo industrial y el transporte.

El protagonismo de la jornada lo acaparó ArcelorMittal, que se disparó un 4,1% en los primeros instantes tras la apertura, convirtiéndose en el valor más alcista del índice. El catalizador lo impulsó la adjudicación a un consorcio formado al 50% por las españolas Técnicas Reunidas e Idom de un contrato EPCm —esto es, de ingeniería, aprovisionamientos y gestión de la construcción— para desarrollar una nueva planta de producción de acero en su gran complejo siderúrgico de Dunkerque, en el norte de Francia. El proyecto incluye la instalación de un horno de arco eléctrico (EAF) que, según la compañía, generará solo 0,6 toneladas de CO₂ por tonelada de acero producida, tres veces menos que un alto horno convencional, con una capacidad de dos millones de toneladas anuales y puesta en marcha prevista para 2029.

A su vez, la operación se enmarca en la estrategia de descarbonización de la industria pesada europea y supone para Técnicas Reunidas un refuerzo en su apuesta por el llamado "acero verde", tal y como señaló su consejero delegado, Eduardo San Miguel, al valorar el contrato.

Le siguieron en la tabla de ganancias ACS, con una subida del 2,6%, y Solaria, que avanzaba un 2,25%. En el lado contrario, Amadeus cedía un 1,72%, Indra un 1,68% y Rovi un 0,4%.

En el capítulo corporativo, antes de la apertura también se conoció que la firma tecnológica Greening culminó con éxito una ampliación de capital de 30 millones de euros con la que reforzará su balance de cara a su plan estratégico 2026-2030. HBX Group, por su parte, informó de que obtuvo un beneficio neto de 28 millones de euros en su primer semestre fiscal —octubre a marzo—, frente a las pérdidas de 227 millones registradas en el mismo periodo del año anterior. Y la compañía asturiana TSK dará el toque de campana este miércoles a las 12.00 horas para estrenar su cotización en bolsa a un precio de 5,05 euros por acción, en el extremo superior del rango previsto, con una valoración de hasta 605 millones de euros.

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El resto de las principales plazas europeas acompañaron la tendencia positiva: el Ftse 100 de Londres subía un 0,7%; el Dax de Fráncfort, un 0,8%; el Mib de Milán, un 0,9%; y el Cac 40 de París, un 0,4%. En divisas, el euro se depreciaba frente al dólar hasta los 1,17 dólares, mientras que la rentabilidad del bono español a diez años bajaba hasta el 3,52%.