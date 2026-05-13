La patronal gallega critica la propuesta de Yolanda Díaz de encarecer el despido y debilitar la representatividad

La posible reforma del despido vuelve a tensar la relación entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones empresariales. La patronal gallega ha salido al paso de las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que situó entre sus objetivos para este año el encarecimiento del despido y cambios en las reglas de representación dentro del diálogo social.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) expresó su preocupación por esas propuestas y advirtió del impacto que podrían tener sobre las empresas gallegas, especialmente sobre las microempresas y las pymes. En un comunicado, la organización que preside Juan Manuel Vieites calificó de “especialmente grave” cuestionar la representatividad de las organizaciones empresariales y tratar de debilitar la participación de CEPYME en negociaciones que afectan directamente a miles de pequeñas y medianas empresas.

La CEG recuerda que las pymes constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial gallego y español, y que son esenciales para el empleo, la cohesión territorial y el mantenimiento de la actividad económica, sobre todo en el ámbito rural. Vieites defendió que el diálogo social debe sustentarse en el respeto institucional, la pluralidad y la seguridad jurídica, y alertó de que alterar de forma unilateral los equilibrios de representación supondría deteriorar un modelo que ha contribuido durante décadas a la estabilidad económica y laboral.

El presidente de la patronal gallega también avisó de que nuevas medidas orientadas a incrementar los costes empresariales, como el encarecimiento del despido, llegarían en un momento ya complejo para las compañías. Según señaló, las empresas afrontan un aumento continuado de los costes laborales, presión fiscal, inflación regulatoria y más burocracia administrativa.

Las pymes piden estabilidad

Vieites insistió en que las empresas gallegas necesitan estabilidad, certidumbre y medidas que favorezcan la inversión, la competitividad y la creación de empleo, “no nuevas cargas que dificulten su viabilidad”. También consideró preocupante que se sigan impulsando reformas laborales sin una evaluación rigurosa de su impacto real sobre las pequeñas empresas y los autónomos.

La posición de la CEG fue compartida por otras organizaciones empresariales provinciales. La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) subrayó que el diálogo social es “el pilar de toda democracia”. Su presidente, Jorge Cebreiros, defendió que, si se quiere una economía próspera y empresas punteras, es necesario escucharlas, ya que la situación no es la misma en todo el territorio ni todos los negocios cuentan con el mismo volumen de actividad e ingresos.

Para Cebreiros, tomar decisiones que afectan al empleo y a la competitividad sin contar con quienes representan a las empresas es un “error” con consecuencias reales.

También la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) defendió el diálogo social y compartió la inquietud trasladada por CEPYME ante la proliferación de anuncios y decisiones adoptadas sin una negociación efectiva previa. La organización ourensana recordó que el diálogo social ha sido una herramienta clave para garantizar estabilidad económica, seguridad jurídica y cohesión social.

La CEO advirtió de que debilitar este modelo mediante planteamientos unilaterales o fórmulas de interlocución meramente formales supone poner en riesgo un sistema que, según la patronal, ha permitido afrontar etapas especialmente complejas para el país.