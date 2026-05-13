La tecnológica gallega Altia detalla que el 98,4% de su plantilla tiene contrato indefinido y que cuenta con trabajadores de 44 nacionalidades

La tecnología ya no se mide solo por la capacidad de innovar, sino también por la forma en que las empresas crecen, contratan, forman a sus equipos y responden a los nuevos retos sociales y ambientales. En ese contexto, la gallega Altia ha presentado su Informe de Sostenibilidad 2025, un documento en el que la compañía tecnológica destaca una plantilla de 4.270 profesionales, un 98,4% de contratación indefinida y más de 133.000 horas de formación durante el último ejercicio.

El informe recoge el desempeño ambiental, social y de gobernanza del grupo y resume un año en el que Altia afirma haber reforzado su modelo de crecimiento responsable. La compañía vincula esta evolución con su nueva identidad corporativa, renovada en 2025 bajo el lema Technology for real growth, con el que pretende situar la tecnología como una herramienta de crecimiento real para las organizaciones y para la sociedad.

En el ámbito laboral, Altia cerró el ejercicio con trabajadores de 44 nacionalidades y una elevada estabilidad en el empleo. Según los datos publicados por la empresa, el 98,4% de la plantilla cuenta con contrato indefinido. Durante el año, el grupo incorporó además a 1.338 nuevas personas.

La formación ocupa también un lugar destacado en el informe. Altia impartió 133.646 horas de capacitación, de las que 32.929 estuvieron relacionadas con materias ESG, vinculadas a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. La compañía coruñesa puso en marcha asimismo el programa Leaders of the Future, orientado a identificar y preparar a la próxima generación de líderes dentro del grupo.

El documento recoge avances en áreas como la igualdad, la privacidad, la ética empresarial y el uso responsable de la inteligencia artificial. En materia de diversidad, Altia señala que las mujeres representaban al cierre del ejercicio el 29,48% de los puestos de liderazgo y el 27% del consejo de administración, en un sector en el que la propia empresa reconoce que la brecha de género sigue siendo un problema estructural.

Generar crecimiento real

El presidente de Altia, Constantino Fernández, defendió que la tecnología “solo tiene sentido cuando contribuye a generar crecimiento real”. Según explicó, el informe refleja una forma de entender la empresa en la que el desarrollo económico debe ir acompañado de empleo estable, formación, integridad, responsabilidad ambiental y una visión de largo plazo.

La publicación del informe llega en un momento marcado por la aceleración tecnológica, el aumento de las exigencias regulatorias y la necesidad de responder a retos sociales y ambientales cada vez más complejos. Altia sostiene que el crecimiento empresarial solo puede ser duradero si se apoya en bases responsables, medibles y coherentes con su propósito.