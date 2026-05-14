Sin experiencia previa: Vegalsa-Eroski abre proceso de selección de personal para su plataforma de Sigüeiro

Con la campaña de verano cada vez más cerca y el aumento de actividad en la distribución alimentaria, Vegalsa-Eroski ha abierto un proceso de selección para reforzar el equipo de su Plataforma de Mercancías Generales situada en el polígono industrial de Sigüeiro, en la provincia de A Coruña. La compañía gallega busca preparadores de pedidos para abastecer su red de 291 tiendas repartidas entre Galicia, Asturias y Castilla y León.

Las vacantes están vinculadas a contratos estables a jornada completa, con incorporación prevista para los próximos meses y posibilidad de continuidad en la empresa. Según la compañía, no será imprescindible contar con experiencia previa para optar a estos puestos.

El director de Personas de Vegalsa-Eroski, Francisco Duarte, destacó que las plataformas logísticas son “una pieza clave” en el modelo de la empresa, ya que garantizan un servicio eficiente y de calidad a las tiendas y al cliente final.

Los puestos incluyen beneficios como descuentos para empleados, planes formativos y la incorporación a una compañía consolidada dentro del sector de la distribución alimentaria. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la oferta de empleo publicada por la empresa.

Vegalsa-Eroski cuenta con establecimientos propios y franquiciados bajo enseñas como Eroski, Eroski Center, Autoservizos Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid. Su estructura logística se completa con la plataforma de mercancías generales de Sigüeiro, las plataformas de frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.