Galicia aspira a ser nodo logístico de energía marina con 10.000 empleos previstos

La eólica marina se perfila como una de las grandes oportunidades energéticas e industriales para Galicia en las próximas décadas, según destaca la Asociación Eólica de Galicia (EGA) en un comunicado remitido este jueves. Sostiene que no se trata solo de producir electricidad renovable en el mar, sino de impulsar una cadena de actividad vinculada a la industria, el empleo, los puertos, la tecnología y la inversión.

Galicia cuenta, según la asociación, con una posición atlántica privilegiada, vientos abundantes y dársenas preparadas para participar en el desarrollo de parques eólicos flotantes. Los puertos gallegos, señala la EGA, pueden actuar como plataforma para construir estructuras flotantes destinadas tanto a proyectos en aguas próximas como a otros mercados internacionales.

En este contexto, las dársenas exteriores de Ferrol y A Coruña recibirán una inyección estatal de 100 millones de euros para adaptar su logística, mientras que los proyectos empresariales en marcha prevén inversiones próximas a los 300 millones. El puerto de Vigo también trabaja en actuaciones para mejorar su rendimiento ante el crecimiento de este sector

La asociación vincula el desarrollo de la eólica offshore a la creación de hasta 10.000 empleos y a un impacto económico de miles de millones de euros. A su juicio, Galicia dispone de recursos naturales e industriales suficientes para convertirse en un nodo logístico de primer nivel en el ámbito de la energía marina.

El reto de convivir con la pesca

Uno de los debates abiertos alrededor de la eólica marina es su relación con la actividad pesquera. La asociación alude a estudios realizados en el área de Viana do Castelo, en Portugal, donde se hizo un seguimiento de la biodiversidad marina durante ocho años. Según la patronal, esos trabajos acreditan la convivencia entre la pesca y las estructuras eólicas, además del aumento de poblaciones de distintas especies en la zona analizada.

También enmarca esta oportunidad en la creciente demanda de electricidad renovable y barata. El avance de los centros de datos y de la inteligencia artificial exigirá cada vez más potencia eléctrica, una necesidad que puede condicionar la llegada de inversiones a los territorios con mayor capacidad energética.

En este sentido, advierte de que el escaso desarrollo de la eólica terrestre en Galicia durante los últimos años puede estar dejando a la comunidad en desventaja frente a otras autonomías. Cita como ejemplo a Aragón, que ha atraído inversiones millonarias tras impulsar su despliegue renovable.

Recuerda además que Europa apuesta por acelerar la electrificación y reducir su dependencia energética exterior. La iniciativa comunitaria AccelerateEU busca acortar los tiempos de autorización de proyectos renovables, aumentar la capacidad instalada y reforzar la seguridad energética.

La asociación defiende que los procesos administrativos deben ser más ágiles, predecibles y mejor coordinados. No se trata, sostiene, de reducir garantías, sino de mejorar la eficiencia del sistema para avanzar en la electrificación de la economía y aprovechar el potencial eólico de Galicia. Para la EGA, la clave está ahora en contar con coherencia regulatoria para que la eólica marina no quede solo como una oportunidad pendiente.