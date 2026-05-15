Mercados
El Ibex 35 abre con una caída del 1% tras el encuentro Trump-Xi Jinping
Sólo Repsol (+1,21%), Telefónica (+0,99%), Enagás (+0,42%) y Naturgy (+0,36%). cotizaban en verde tras el toque de campana
EP, EFE
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una caída del 1,02% tras el toque de campana, lo que ha llevado al selectivo de las bolsas y mercados españoles a situarse en los 17.628,3 puntos, estando casi todos su valores en rojo.
La atención de los inversores estará a medio gas este viernes ya que es festivo en Madrid, una de las principales plazas españolas. No obstante, los mercados mantienen su actividad, pendientes de los resultados del encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump.
En el mercado español, se ha conocido que el Tribunal estadounidense del distrito de Columbia ha despejado el camino para nuevas actuaciones de ejecución e incautación de activos contra el Reino de España por parte de los acreedores de los laudos por el recorte a las renovables y han ampliado la autorización de embargos, por valor de 41 millones de euros adicionales.
Solamente cuatro valores cotizaban en verde tras el toque de campana: Repsol (+1,21%), Telefónica (+0,99%), Enagás (+0,42%) y Naturgy (+0,36%). Por el contrario, las mayores caídas en el selectivo eran las de ArcelorMittal (-2,40%), IAG (-2,12%), Banco Santander (-1,87%), Acerinox (-1,70%), Acciona (-1,69%) y BBVA (-1,61%).
Respecto al resto de los principales mercados europeos, todos han amanecido con caídas salvo Fráncfort, que subía un 1,32%. Londres se dejaba un 0,75%; París, un 0,84%; y Milán, un 1%.
Respecto al petróleo, el barril de Brent avanzaba un 1,64% en el arranque de la sesión europea, hasta cotizar en 107,44 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se elevaba un 2,02%, hasta los 103,19 dólares.
En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,515%, frente al 3,457% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba hasta los 42,4 puntos básicos.
Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,21% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1644 dólares
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