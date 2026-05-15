China patenta el 75% de las plantas resistentes a plagas y cambio climático y deja a la UE sin el control de los cultivos

China toma la delantera a la Unión Europea (UE) en grandes ámbitos de la actividad económica como el comercio marítimo internacional o la fabricación de vehículos eléctricos. Y también en los avances en investigación y biotecnología agraria. Así las cosas, el 75 % de las patentes en semillas editadas genéticamente para combatir las plagas vegetales y adaptar los cultivos al cambio climático (sequía, salinidad o estrés hídricos) proceden de China.

Esta situación permite al gigante asiático tomar la delantera en la obtención de nuevas plantas de cereales, frutas y hortalizas dadas las restricciones de la Unión Europea (UE) aún hoy vigentes al desarrollo de las NGT (New Genomic Techniques, por sus siglas en inglés), determinantes para que el protagonismo de la innovación en la mejora de plantas se haya invertido en menos de una década.

En 2014, la UE lideraba el 'ránking', con 3.464 solicitudes de protección de plantas registradas en la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones), mientras que China era la segunda (2.125) y EE UU, la tercera (1.588); en 2024, el gigante asiático ya lo encabezaba con una cifra cinco veces superior a la europea (16.177 frente a 3.268 solicitudes de la UE y 1.268 de EE UU). Estos datos los ha dado a conocer la asamblea general de Biovegen, la plataforma ciencia-empresa para el fomento de la biotecnología agraria.

Geoestrategia y cultivos

Según Manuel Laínez, director de la Fundación Grupo Cajamar, "el mundo tras la guerra en Ucrania y después de la pandemia de coronavirus ha demostrado que las cadenas alimentarias son vulnerables. Hasta hace poco para Bruselas -añade- solo era estratégica la soberanía energética. Hoy ya se tiene claro que la alimentación también juega la partida y la biotecnología vegetal ya no es solo ciencia. Es geoestrategia”, agrega.

Pendientes de la nueva regulación de la UE, a finales de abril el Consejo de Europa adoptó su posición definitiva sobre el futuro reglamento de NGT y en mayo será el Parlamento el que lo apruebe en segunda lectura, por lo que la norma podría publicarse en el DOUE durante este segundo semestre. Con todo, el Ministerio de Agricultura augura que la regulación para plantas mejoradas a través de nuevas técnicas genómicas -no confundir con los transgénicos- no estará en vigor hasta 2028.

El complicado proceso de los transgénicos

Según Concepción Novillo, directora para Políticas Regulatorias de Semillas y Biotecnología de Bayer Crop Science , las plantas que pasen a ser consideradas NGT-1 serán las que se beneficiarán de la mayor flexibilidad y celeridad en la tramitación de las solicitudes de protección porque se librarán de tener que sufrir el complicado proceso de evaluación de riesgos específico de la actual directiva (de 2001) para los Organismos Genéticamente Modificados (OGM o transgénicos, esto es, los que introducen en su genoma ADN foráneo).

“Las variedades desarrolladas por los últimos métodos de mejora no deberían ser reguladas de forma diferente si son similares e indistinguibles de las que se pudieran haber obtenido por métodos de mejora anteriores”, señaló a este respecto la experta. Y éste ha sido el principio rector con el que se inició la carrera mundial de la regulación de la edición genética en el que tanto retraso acumulan los distintos países de Europa.

El listado de los que se le han adelantado es largo: Argentina primero, pero también Canadá, EE UU, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, Japón, Australia o India o incluso, en Europa y tras el Brexit, el Reino Unido así como países africanos como Nigeria, Ghana o Kenia.

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La asamblea de la citada plataforma biotecnológica, bajo el mandato de José Pellicer, constata su espectacular crecimiento -nació en 2005 con 20 socios y hoy integra a 185, muchos de los principales centros y empresas del país- y apoya nombrar a José M. Fontán como su nuevo presidente. Biovegen ha puesto en marcha una alianza con la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH), una de las mayores sociedades científicas agrarias del país, integrada por más de 450 investigadores.