La gallega Visual Trans impulsa la transformación digital del transporte español con el nuevo documento de control electrónico

La transformación digital del transporte por carretera ya tiene fecha en España y una empresa gallega quiere situarse en el centro de ese cambio. Visual Trans, compañía especializada en software para el sector transitario y logístico, ha anunciado que los operadores de transporte nacional de mercancías deberán emitir el documento de control electrónico antes de iniciar cada trayecto a partir del 5 de octubre de 2026. La medida forma parte de la nueva normativa impulsada por la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible y supone el abandono progresivo del papel en una actividad clave para la economía.

El documento de control acredita la existencia de un contrato de transporte de mercancías y recoge la información básica de cada operación: quién contrata el servicio, qué transportista lo realiza, cuál es el origen y el destino, qué mercancía se mueve y en qué condiciones se desarrolla el trayecto. Hasta ahora, este trámite podía realizarse en formato físico. Con la nueva regulación, deberá estar disponible en soporte digital antes de que el vehículo arranque.

Desde Visual Trans explican que la normativa no obliga a utilizar una tecnología concreta, pero sí exige que el documento sea íntegro, auténtico e inalterable. Algunas plataformas pueden apoyarse en sistemas como blockchain, aunque lo fundamental será que la información pueda conservarse y verificarse con garantías. En la práctica, el archivo podrá ser incluso un PDF, siempre que contenga los datos obligatorios y pueda mostrarse en caso de inspección.

El cambio busca simplificar la gestión diaria del transporte y mejorar la trazabilidad de las operaciones. La información podrá estar disponible al mismo tiempo para cargadores, transportistas, destinatarios y autoridades, lo que permitirá consultar el estado de la mercancía, actualizar incidencias y reducir cargas administrativas.

Miguel Ubeira, responsable de producto de Visual Trans, señala que el Ministerio de Transportes ha flexibilizado los requisitos iniciales. Según explica, no será necesario facilitar una URL de acceso a la Administración, sino que bastará con que el documento exista en formato digital antes del inicio del viaje y pueda mostrarse o verificarse mediante dispositivos electrónicos durante una inspección en carretera.

La obligación afectará al transporte nacional por carretera, pero no implica por ahora la digitalización obligatoria de la carta de porte internacional, conocida como CMR. Este documento, utilizado en el transporte internacional de mercancías por carretera entre países adheridos al Convenio de Ginebra de 1956, seguirá teniendo su propio marco. No obstante, el eCMR podrá utilizarse como sustituto legal del documento de control si incluye toda la información exigida.

La normativa también diferencia entre el documento de control y la firma electrónica. La firma no será obligatoria en todos los casos para el documento de control, pero sí será necesaria cuando se quiera acreditar jurídicamente la entrega de la mercancía o cuando se opte por el uso del eCMR. En esos supuestos deberá utilizarse una firma electrónica avanzada que garantice la identidad del firmante y la integridad del documento.

El sector del transporte ve la medida como una oportunidad para ganar eficiencia. Desde Apetamcor, la asociación gallega que representa a pymes y autónomos del transporte de mercancías por carretera, su directora general, Natalia Blanco, destaca que el nuevo sistema permitirá que cargador, transportista y destinatario trabajen sobre el mismo documento y actualicen el estado de la operación en tiempo real.

La digitalización también puede suponer un ahorro importante para las empresas más pequeñas. Según Apètamcor, la reducción de costes administrativos podría situarse entre el 20% y el 30%, lo que en muchos casos se traduciría en miles de euros al año. Además, la entidad subraya que el avance será especialmente relevante en mercancías peligrosas o de alto valor, donde la trazabilidad resulta esencial.