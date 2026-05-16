La plantilla de Nestlé en Pontecesures se moviliza contra el ERE que afecta a 27 trabajadores

La protesta contra el ERE de Nestlé llegó este sábado a las calles de Pontecesures. En un municipio marcado desde hace décadas por la presencia de la fábrica donde se elabora toda la producción de leche condensada de la multinacional suiza para Europa, Oriente Medio y Oceanía, la plantilla se movilizó contra un expediente de regulación de empleo que en la factoría gallega señala a 27 trabajadores.

La compañía Nestlé España ha comunicado un despido colectivo que afectará a 301 empleados en todo el país. El ajuste alcanza a oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y varios centros de producción. En Galicia, el impacto se concentra en la planta de Pontecesures, un centro con un fuerte peso industrial y simbólico para la comarca.

La manifestación partió a mediodía desde la Plaza Pontevedra y finalizó en el barrio de La Cova, donde se encuentra la fábrica. De este centro salió, el 16 de agosto de 1939, el primer bote de leche condensada producido por la compañía. Durante el recorrido, que transcurrió de forma pacífica, los trabajadores corearon consignas como “No al ERE de Nestlé”, “Mi sacrificio, su beneficio”, “D.E.P. 27 familias”, “Vuestra mala gestión es nuestra perdición” o “Nestlé escucha, estamos en lucha”.

Al término de la marcha, la presidenta del comité, Sandra Seoane, de la CIG, leyó un comunicado en el que calificó la medida de “injustificada”. Seoane ironizó con que una empresa no puede estar tan mal gestionada como para tener casi una treintena de operarios más de los que necesita en la planta gallega. “La destrucción masiva de empleo no la vamos a permitir”, afirmó ante los asistentes.

Junto a ella, el secretario del comité, Fran Rivas, de UGT, elevó también el tono de la protesta. Los representantes de los trabajadores advirtieron de que, si hay despidos, habrá movilizaciones y presión sindical. Al final de la manifestación, más de una hora después del inicio, los participantes descabezaron un muñeco que representaba a Pablo Isla, presidente de Nestlé desde septiembre de 2025.

El ajuste anunciado por la compañía no afecta solo a Pontecesures. Nestlé España prevé aplicar el expediente en los centros de producción de Sebares, en Asturias; La Penilla, en Cantabria; Miajadas, en Cáceres; Reus, en Tarragona; y Girona, además de la planta gallega.

La empresa, que cuenta con una plantilla de 4.158 personas en España, sostiene que el despido colectivo responde a un contexto de cambio en el sector del gran consumo. En un comunicado, la compañía apunta al aumento de los costes operativos, al cambio de hábitos de los consumidores y al avance de la marca de distribución como algunos de los factores que obligan a adaptar su estructura.

Según Nestlé España, el objetivo es avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y centrado en sus marcas estratégicas. Para ello, la empresa plantea medidas de automatización y digitalización de procesos con las que busca asegurar la viabilidad del negocio y la generación de valor a largo plazo.

La filial española asegura que el ERE llega después de un análisis exhaustivo de sus estructuras operativas y tras haber aplicado medidas previas de contención de costes. La compañía afirma también que afrontará el procedimiento con transparencia, respeto y una interlocución honesta con la representación legal de los trabajadores.

Una reducción de 16.000 puestos para rebajar costes

El recorte en España se enmarca en la estrategia global anunciada meses atrás por la matriz internacional, que comunicó una reducción de 16.000 empleos para rebajar costes. La multinacional cerró 2025 con un beneficio neto de 9.033 millones de francos suizos, unos 9.900 millones de euros, un 17% menos que en 2024.

En el caso de Nestlé España, la compañía registró en 2025 una cifra de negocio de 2.894 millones de euros, impulsada por el aumento de las exportaciones y de las ventas, que alcanzaron los 1.619 millones, un 4,8% más. Ese mismo año, la filial realizó una inversión de 96 millones de euros, la más alta de la última década.

Frente a esos datos, la plantilla de Pontecesures defiende que el ajuste no está justificado y reclama la retirada del expediente. La protesta de este sábado deja claro que el conflicto laboral en la planta gallega acaba de empezar.