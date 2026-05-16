El PSdeG propone una mesa de trabajo para atraer la planta de SAIC Motor a Galicia

La posible instalación en Galicia de una planta de SAIC Motor, el mayor fabricante de automóviles de China, ha entrado de lleno en la agenda política gallega. El secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, propuso este sábado en A Coruña la creación de una mesa de trabajo estable entre el Gobierno central, la Xunta y la propia empresa para preparar una propuesta coordinada que sitúe a la comunidad en las mejores condiciones ante esta oportunidad industrial.

Besteiro abordó esta cuestión en una reunión con el secretario de Industria, Jordi García Brustenga, tras la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China. El líder socialista defendió que Galicia “no puede mirar esta oportunidad desde la distancia” y subrayó que la comunidad cuenta con activos relevantes para optar a un proyecto de estas características, como la experiencia en el sector de la automoción, la fuerza de sus puertos, el conocimiento de la industria auxiliar y la existencia de comarcas incluidas en el ámbito de Transición Justa, como Ferrolterra.

El secretario general de los socialistas gallegos sostuvo que una operación de este alcance requiere cooperación institucional, visión de país y altura política. Por ello, planteó al secretario de Industria la creación de una mesa de trabajo estable en la que participen, al menos, el Ejecutivo central, la Xunta y la compañía.

Según explicó, el objetivo es avanzar en una propuesta “sólida, coordinada y ambiciosa” que permita a Galicia garantizar las condiciones más beneficiosas para el territorio si finalmente se concreta la instalación de la planta. Besteiro vinculó el proyecto con la posibilidad de fortalecer la industria auxiliar de la automoción y de los componentes, impulsar la colaboración con la Universidad, los centros de investigación e innovación y generar empleo estable y cualificado.

El dirigente socialista enmarcó además esta oportunidad en la política exterior económica del Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, este proyecto demuestra que esa estrategia puede tener consecuencias concretas en la vida de la gente, en forma de inversión, empleo industrial y nuevas oportunidades para Galicia.

Alcoa y otros asuntos industriales

En la reunión también se abordaron otros asuntos industriales considerados clave para Galicia, como los fondos PERTE, las inversiones en defensa naval y ciberseguridad, y la situación de Alcoa. Besteiro estuvo acompañado por las diputadas en el Congreso Patricia Otero y Obdulia Taboadela, el senador César Mogo y la diputada Patricia Iglesias.

Sobre la planta de San Cibrao, en A Mariña lucense, el secretario general del PSdeG afirmó que “ya no hay excusas” para que Alcoa inicie la construcción del horno de cocción de ánodos. Sus declaraciones se producen después de la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno de la comisión de seguimiento del acuerdo para la viabilidad de la factoría.

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Besteiro defendió que, una vez concedido por parte del Gobierno el PERTE a la empresa, ya no existe ningún impedimento para poner en marcha esa actuación. El dirigente socialista se refirió así a la reciente concesión de 40 millones de euros a la compañía por parte del Estado, correspondientes a los fondos destinados a la descarbonización.