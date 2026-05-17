Caixa Rural Galega gana dimensión con más depósitos y más inversión crediticia

En un año marcado por la incertidumbre internacional, la presión sobre los costes y un entorno financiero exigente, Caixa Rural Galega cerró 2025 con una mejora de sus principales magnitudes. La entidad con sede en Lugo obtuvo un resultado del ejercicio de 32,2 millones de euros, ligeramente por encima de los 31,8 millones registrados en 2024, y consolidó su papel como banco cooperativo de referencia en Galicia, especialmente en el apoyo a familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas.

El informe anual de la entidad recoge un crecimiento de balance del 14,02%, equivalente a 328 millones de euros más que en el ejercicio anterior. El activo total alcanzó los 2.667,4 millones de euros, frente a los 2.339,3 millones de 2024. También avanzaron con fuerza los depósitos de la clientela, que crecieron un 12,83%, con más de 270 millones de euros adicionales, hasta situarse en 2.392,6 millones.

La inversión crediticia aumentó un 10,91% durante el ejercicio, con más de 100 millones de euros de crecimiento. Según la entidad, esta evolución se vio favorecida por un contexto de tipos de interés decrecientes. Los préstamos y anticipos a la clientela alcanzaron los 1.039,4 millones de euros, frente a los 905,1 millones contabilizados un año antes.

Caixa Rural Galega destaca además la fortaleza de sus ratios financieros. La ratio de solvencia se situó en el 22,97%, impulsada por el elevado resultado del ejercicio, mientras que la ratio de morosidad bajó hasta el 2,11%, en niveles que la entidad considera reducidos en comparación con el conjunto del sector. La ratio de liquidez LCR alcanzó el 1.089,17%, muy por encima del mínimo regulatorio del 100%.

En la cuenta de resultados, los ingresos por intereses ascendieron a 71,1 millones de euros, mientras que los gastos por intereses fueron de 18,9 millones. El margen de intereses se situó en 52,1 millones, por debajo de los 57,1 millones de 2024. El margen bruto alcanzó los 59,5 millones, frente a los 63,5 millones del ejercicio anterior. Pese a esa reducción, el resultado final mejoró hasta los 32,2 millones.

La entidad también incrementó sus ingresos por comisiones, que pasaron de 5,9 millones en 2024 a 6,4 millones en 2025. Los gastos de administración se situaron en 17,9 millones, de los que 10,3 millones correspondieron a gastos de personal.

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El informe refleja también el crecimiento de la plantilla. Caixa Rural Galega cerró 2025 con 166 empleados, de los que 97 son mujeres y 69 hombres. En 2024 la entidad contaba con 185 trabajadores, según la serie recogida en el documento, aunque el gráfico de evolución muestra para 2025 una composición de 97 mujeres y 69 hombres.