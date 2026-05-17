Medio centenar de empresas gallegas buscan certificarse como proveedoras de defensa gracias a la Xunta

La Xunta de Galicia ha recibido un total de 52 solicitudes en la convocatoria de ayudas dirigida a empresas que buscan certificarse como proveedoras del sector de la seguridad y la defensa, así como preparar proyectos para concurrir a convocatorias nacionales y europeas en este ámbito.

La línea de apoyos se enmarca en la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio (Iesda), cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y prevé ayudas de hasta 75.000 euros por proyecto. Está dirigida a empresas gallegas o con centro de trabajo en Galicia.

Según informó la Xunta, las compañías solicitantes proceden de sectores como el naval, el metalmecánico, el aeroespacial, el tecnológico, el transporte, el mantenimiento industrial, la automoción, la electricidad y electrónica, la consultoría, la construcción, la ingeniería o la fabricación aditiva.

El objetivo de esta convocatoria es facilitar que empresas de distintos ámbitos productivos puedan diversificar su actividad e incorporarse a los sectores del aeroespacio, la seguridad y la defensa, considerados estratégicos por la Administración autonómica.

La convocatoria cubre cinco líneas de actuación. Entre ellas figuran la primera inscripción y preparación de documentación para el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material, la implantación de sistemas de gestión de calidad conforme a los estándares del Ministerio de Defensa y de la OTAN, así como los gastos de consultoría y certificación.

También se incluyen la preparación técnica y los ensayos en laboratorios acreditados para sistemas o productos, los trámites ante el Centro Nacional de Inteligencia para obtener habilitaciones de seguridad de empresa y de establecimiento, y la asistencia técnica especializada para elaborar proyectos destinados a convocatorias nacionales o europeas de defensa.