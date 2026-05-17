De la sombra a la moda: Toldos Gómez convierte lonas en bolsos sostenibles

De fabricar sombra a crear moda sostenible. Toldos Gómez, una empresa con más de un siglo de historia ligada a la protección solar, ha dado un paso más en su diversificación con Moheva, una línea que transforma los excedentes de toldos y lonas en bolsos, neceseres y complementos. La compañía, con sede en Arzúa, defiende que esta nueva marca resume una evolución en la que tradición, innovación y sostenibilidad conviven con su actividad principal.

La firma cerró 2025 superando por primera vez los 6,5 millones de euros de facturación y cuenta ya con una plantilla de 100 personas. Aunque el negocio tradicional de los toldos sigue siendo el pilar de la compañía, la empresa ha consolidado una estructura con varias líneas de actividad: textiles técnicos, carpas y estructuras, lonas para transporte, impresión digital, cintas de trincaje y elevación, además de Moheva, su apuesta más joven y disruptiva.

La compañía explica que la protección solar ya no se entiende solo como una forma de ganar sombra, sino también como una herramienta de ahorro energético. Toldos Gómez forma parte de la Asociación Española del Sombreado y Control Solar Dinámico, desde donde se impulsa el uso de estos sistemas para mejorar la eficiencia en los edificios, reducir el sobrecalentamiento y aprovechar mejor la luz natural.

Diversificación

La diversificación ha permitido a la empresa reducir la dependencia de la temporada alta del toldo de fachada. Según la compañía, hoy mantiene actividad durante todo el año gracias al peso de los cerramientos, las lonas industriales, las estructuras y la protección solar para negocios y particulares.

Instalaciones de Toldos Gómez, que en 2025 facturó más de 6,5 millones de euros / cedida

La gran novedad está en Moheva, una marca que nace para dar una nueva vida a los retales que ya no sirven para fabricar toldos, pero sí para crear productos textiles. La empresa aprovecha esos excedentes de pequeño formato y los convierte en artículos de moda con valor añadido.

Los productos de Moheva heredan las propiedades técnicas de los materiales utilizados por Toldos Gómez. Son tejidos impermeables, resistentes e ignífugos, los mismos que se emplean en toldos y lonas. La compañía resume así su diferencia: bolsos con diseño, pero con el «blindaje» propio del sector industrial. «Es moda diseñada para durar», destacan.

La acogida, según la firma, está siendo «sorprendente y positiva». Los clientes valoran que la misma resistencia que puede proteger un camión se convierta ahora en un bolso de compra o de viaje. Los productos están disponibles en la tienda online moheva.es y en la central de la empresa en Arzúa.

Tras el lanzamiento de bolsos y neceseres, Toldos Gómez prevé ampliar la línea con nuevos artículos prácticos para el hogar, como leñeras, bolsas de la ropa y detalles para la cocina. La compañía, no obstante, no espera que esta actividad supere a su negocio principal, sino que la concibe como una línea especializada, con identidad propia y vinculada a la economía circular.

Fabricación a medida

Toldos Gómez también mantiene su apuesta por las soluciones a medida en sectores como el transporte, la industria y el ámbito agrícola-ganadero. Acaba de lanzar lonaspararemolque.com, una web especializada en lonas para remolques, sobre todo de mercancías, ganado y caballos. La fabricación personalizada es, según la compañía, uno de sus principales valores diferenciales frente a las grandes producciones en serie.

Los toldos siguen siendo el principal pilar del negocio de la compañía de Arzúa / cedida

La empresa combina además esa actividad con un área de impresión digital y rotulación, que permite personalizar toldos para negocios, flotas de transporte, elementos decorativos y soportes para eventos. En paralelo, aplica materiales de alto rendimiento con tratamientos específicos, resistencia al viento, propiedades hidrófugas y acabados resinados.

En materia energética, Toldos Gómez incorporó placas solares para autoconsumo con el objetivo de innovar en sus procesos, reducir la factura eléctrica y reforzar su compromiso ambiental. La compañía sostiene que su futuro pasa por mantener la fortaleza del negocio tradicional, pero también por explorar nuevas aplicaciones de los textiles técnicos.

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«Nuestra trayectoria es el resultado de entender que la tradición no es estática. En Toldos Gómez no solo fabricamos sombra, protegemos el futuro reinventándonos al ritmo que la sociedad y el planeta demandan», resume la empresa.