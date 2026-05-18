Adecco busca cubrir más de 500 puestos de trabajo en Galicia ante la alta demanda estival

El verano vuelve a poner a prueba la capacidad de muchas empresas para reforzar sus plantillas en poco tiempo. En Galicia, Adecco ha activado más de 500 ofertas de empleo vinculadas a la campaña estival, dentro de un plan nacional que supera las 8.000 vacantes repartidas por distintas comunidades autónomas.

La comunidad gallega figura entre los territorios con mayor volumen de puestos disponibles, junto a Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León. Las ofertas se irán actualizando a diario en función de las necesidades de las empresas y de la evolución de la temporada.

La mayor parte de la demanda se concentra en actividades que suelen ganar peso durante los meses de verano. Es el caso de la hostelería y el turismo, donde se buscan camareros, cocineros y camareros de piso; de la logística y la distribución, con vacantes para mozos de almacén y repartidores; y de la industria y la alimentación, donde hacen falta operarios de producción, manipuladores de alimentos y carretilleros. También hay oportunidades en comercio y gran consumo para dependientes y promotores.

El aumento de la contratación responde al incremento de la actividad asociado al turismo, el consumo y el reparto durante el verano. Sin embargo, Adecco advierte también de una dificultad creciente para cubrir determinados puestos, especialmente aquellos relacionados con producción, atención al cliente, almacén, transporte o preparación de pedidos.

Entre los factores que explican esta situación aparecen la estacionalidad, la falta de relevo generacional, la necesidad de perfiles cada vez más especializados y el cambio en las expectativas laborales de muchos profesionales. Todo ello hace que la competencia por atraer trabajadores se intensifique justo en los meses en los que más falta hacen.

Perfiles para una temporada de alta demanda

Las vacantes presentan condiciones diversas, con jornadas completas, parciales, turnos rotativos y empleos de fin de semana. La variedad de horarios busca adaptarse a distintos perfiles, aunque en muchas ofertas se exige una experiencia mínima en el puesto.

En hostelería, por ejemplo, se pide experiencia en sala o cocina para camareros y cocineros, mientras que para camareros de piso se valora haber trabajado antes en la preparación y limpieza de habitaciones y zonas comunes de hoteles. En todos estos puestos se tienen en cuenta la orientación al cliente, la responsabilidad, la actitud proactiva y la capacidad para trabajar en equipo.

En el ámbito industrial, las empresas buscan operarios con experiencia en cadenas de producción, manipulación, ensamblaje, acondicionado de producto o montaje. También se requiere disponibilidad para trabajar en turnos fijos o rotativos, tanto de mañana como de tarde o de noche.

Para las vacantes de manipulador de alimentos es necesario contar con el certificado en vigor. Además, se valora la experiencia previa y la capacidad para realizar tareas repetitivas con precisión y atención al detalle. En logística, los puestos de mozo de almacén requieren responsabilidad, autonomía y, en algunos casos, conocimientos de manejo de cargas y carretillas.

En el reparto de última milla, Adecco busca personas dinámicas, con flexibilidad horaria y experiencia en distribución. Para comercio y gran consumo, las posiciones de dependiente y promotor están orientadas a candidatos con habilidades comerciales, trato con el público, actitud positiva y ganas de aprender.

La campaña se enmarca en la actividad habitual de The Adecco Group, especializado en conectar empresas que necesitan personal con personas que buscan empleo o quieren mejorar su trayectoria laboral. La compañía señala que lleva más de 40 años operando en España y que, en ese tiempo, ha contratado a más de 6 millones de personas. En el último año, según sus datos, empleó a 125.000 trabajadores, entre ellos 35.000 menores de 25 años y 20.000 mayores de 45.

Además de la selección de personal, el grupo destaca su papel en la formación de trabajadores. Afirma que invierte 8 millones de euros anuales en este ámbito y que ha capacitado a 69.000 personas, una parte cada vez más relevante en un mercado en el que muchas vacantes requieren experiencia, adaptación rápida y nuevas competencias.