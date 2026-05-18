Ecoener propondrá reelegir a Rafael Canales como consejero dominical en su junta del 19 de junio

La compañía gallega Ecoener llevará a su próxima junta general de accionistas la reelección de Rafael Canales como consejero dominical. La reunión está convocada para el próximo 19 de junio y se celebrará de forma exclusivamente telemática, según el orden del día remitido este lunes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Canales es consejero delegado de Onchena, el brazo inversor de la familia Ybarra Careaga. Su continuidad en el consejo será uno de los puntos que deberán votar los accionistas en una junta en la que también se revisará la evolución económica de la empresa durante el último ejercicio.

La compañía someterá a aprobación las cuentas anuales individuales y consolidadas, los informes de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes a 2025. Estos puntos forman parte del trámite habitual de la junta ordinaria, en la que los accionistas examinan la situación financiera y la gestión del grupo.

Nuevas autorizaciones financieras

El orden del día incluye además el nombramiento de KPMG como auditor de Ecoener y de su grupo para los ejercicios 2026, 2027 y 2028. También se votará, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Otro de los asuntos relevantes será la propuesta para reclasificar reservas voluntarias con el objetivo de crear una reserva indisponible de capitalización. La empresa pedirá asimismo autorización para que el consejo de administración pueda aumentar el capital social durante un plazo de cinco años, hasta un máximo equivalente a la mitad del capital actual.

Ecoener también solicitará permiso para emitir obligaciones, bonos, valores convertibles y warrants por un importe máximo de 40 millones de euros. En estas autorizaciones se incluye la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente, aunque con un límite del 20% del capital.

Por último, los accionistas deberán pronunciarse sobre la facultad de convocar juntas extraordinarias con una antelación mínima de quince días y sobre la delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se aprueben en la reunión.