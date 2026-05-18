El Grupo Castrosua renueva su área comercial con el nombramiento de Carlos Alberto Martín Castro

La compañía compostelana Castrosua abre una nueva etapa en su área comercial con un nombramiento interno. Carlos Alberto Martín Castro asume desde este lunes la dirección comercial del Grupo Castrosua, después de haber colaborado en los últimos años de forma estrecha con este departamento desde su responsabilidad en Servicios de Posventa.

Desde ese puesto, Martín Castro ha liderado tareas vinculadas a la supervisión, coordinación, formación y capacitación de la red de asistencia de la compañía. También ha estado al frente de la gestión de garantías y de la organización del personal técnico.

El grupo destaca su trayectoria dentro de Castrosua, así como su visión estratégica, capacidad de liderazgo y orientación al cliente, la innovación y los resultados. La compañía considera que su perfil está alineado con los valores del grupo y con las necesidades de esta nueva etapa.

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Relevo en el área comercial

Martín Castro toma el relevo de Ramón Senlle, a quien Castrosua agradece su dedicación, compromiso y trabajo durante los últimos años. La empresa le desea también éxito en la nueva etapa profesional que inicia.