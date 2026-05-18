II Foro Noroeste: el despegue de Asturias, Galicia y Castilla y León

Asturias reúne desde hoy a los principales líderes políticos, empresariales y sociales del Principado, Galicia y Castilla y León para analizar el rumbo de estas tres regiones estratégicas y situar también en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. El objetivo: consolidarse como uno de los grandes motores económicos de España y de Europa.