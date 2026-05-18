Foro del Noroeste
Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: "Tenemos en nuestra mano el triunfo para poner al Noroeste en el mapa"
El editor destaca en la recepción del II Foro del Noroeste la "macrorregión" que están creando entre Asturias, Galicia y Castilla y León
Alicia García-Ovies
Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, destacó este lunes la fortaleza de la “macrorregión” formada por Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, que arrancó con una cena de bienvenida en el Palacio de la Riega, en Gijón. “Tenemos en nuestra mano un triunfo para poder poner de verdad en el mapa no solo al Foro del Noroeste, sino al Noroeste en pleno”, afirmó.
En su intervención, Moll resaltó que en esta segunda edición el evento organizado por Prensa Ibérica ha tenido “una respuesta muy superior a la que tuvimos el año pasado”, cuando se celebró en Santiago de Compostela. Y deseó que la próxima convocatoria, que se trasladará a Castilla y León, pueda tener aún más repercusión porque estamos “vertebrando una macrorregión”.
Recordó las posibilidades de "la cantidad de territorio que hay en Asturias, Galicia y Castilla y León", así como ensalzó "las empresas y el talante de los políticos que están al frente de estas autonomías” para dar las gracias a todos ellos por su colaboración. “Agradezco el apoyo de las entidades empresariales que con gran entusiasmo y con gran ilusión han apoyado este foro”, agradeció.
Tras la ceba de bienvenida en Gijón, el grueso de actividad del Foro del Noroeste se trasladará el martes al hotel de La Reconquista de Oviedo, donde se vivirá una intensa jornada de mesas redondas y debates sobre los retos en común de las tres comunidades, con la particación de los tres presidentes autonómicos: Adrián Barbón (Asturias), Alfonso Rueda (Galicia) y Alfonso Fernández Mañuex (Castilla y León).
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