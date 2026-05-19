Aumentar tamaño, reto para las empresas del Noroeste: "No puede ser que el emprendedor se transforme de héroe a villano cuando su negocio crece"

"España es un país donde se sobreestiman las pequeñas y medianas empresas y donde el emprendedor es un héroe. Pero cuando este hace lo que es natural, que es crecer, curiosamente ese emprendedor pasa a ser un villano; se demoniza a la empresa que crece y se legisla contra ella". Con este diagnóstico ha señalado Pedro Luis Fernández, presidente de la compañía asturiana General de Alquiler de Maquinaria (GAM), uno de los retos, a su juicio, del tejido empresarial de Galicia, Castilla y León y Asturias: aumentar el tamaño de los negocios.

Fernández lo ha señalado en la mesa redonda "Innovar desde el Noroeste para competir en el mundo", junto a Jacobo Cosmen, presidente de la empresa asturiana de transporte de viajeros Alsa; Andrés Fernández, CEO de Zendal, biotecnológica pontevedresa especializada en vacunas; y Antonio Agrasar, CEO de la tecnológica santiaguesa Plexus. El encuentro ha sido moderado por Albert Sáez, director general de contenidos de Prensa Ibérica.

Agrasar se ha mostrado de acuerdo con la opinión de Fernández respecto a la necesidad de aumentar el tamaño empresarial y, en concreto, pasar de las fases de investigación a su aplicación industrial. "Lo más complejo en nuestro sector, el tecnológico, es pasar del I+D a escalar; las empresas tienen que tener esa capacidad", ha afirmado el CEO de Plexus.

Asimismo, el empresario gallego ha indicado que "la innovación no es solo un departamento, sino toda la empresa", y se ha referido a la tecnología de moda: "La inteligencia artificial (IA) es una ola que es un tsunami, es algo que va a transformar todos los oficios, por lo que la formación a ser un asunto clave". En este contexto, Agrasar ha lamentado que la irrupción de la IA está disuadiendo a algunos jóvenes de estudiar ingeniería: "Muchos amigos me llaman porque sus hijos desisten de formarse como ingenieros, pero yo les digo que la IA se hace con 'software', por lo que hay que explicarles eso: que la IA es 'software'".

Por su parte, Jacobo Cosmen ha asegurado que "en este 'corner' que es el Noroeste no tenemos más problemas que en otras zonas de España" y ha destacado algunas ventajas del tamaño del territorio: "La cercanía, la proximidad y la facilidad de comunicación entre las instituciones y las empresas". En esta línea, Cosmen ha apostado por "aprovechar como ventaja el factor 'boutique' que puede presentar nuestro territorio".

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Los ponentes también han situado sus respectivos desafíos en el contexto internacional. Así, Andrés Fernández ha advertido de que "hay determinadas capacidades industriales que tienen que estar instaladas en Europa", algo que a su juicio "se demostró en el covid". El CEO de Zendal también se ha mostrado optimista: "Es cierto que padecemos una sobrerregulación, pero hay esperanza".