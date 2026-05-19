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II Foro Noroeste
Sigue en directo la segunda edición del Foro Noroeste
Prensa Ibérica reúne en Oviedo a los principales líderes de Asturias, Galicia y Castilla y León con la celebración de una plataforma de debate, diálogo y propuestas para contribuir al desarrollo económico y social de esta macrorregión
Mónica G. Salas
Oviedo reúne este martes a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por Prensa Ibérica, que nació el año pasado en Santiago de Compostela. El objetivo: analizar el rumbo de las tres regiones y situar en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. Más de 40 personalidades intervendrán a lo largo del día desde el Hotel de La Reconquista.
Sigue aquí en directo todas las mesas, diálogos y ponencias del II del Foro Noroeste.
Arranca el II Foro del Noroeste
Les damos la bienvenida al II Foro del Noroeste "Construyendo puentes, creando futuro", organizado por Prensa Ibérica y celebrado en Asturias. Los principales líderes políticos, empresariales y sociales del Principado, Galicia y Castilla y León estarán este martes en el Hotel de La Reconquista de Oviedo con el objetivo de impulsar el desarrollo y la competitividad de esta macrorregión y convertirla en motor estratégico y económico de España y de Europa.
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