Huelga del metal en A Coruña: miles de trabajadores claman por un convenio digno

Miles de trabajadores del sector del metal se movilizaron este martes en distintos puntos de la provincia de A Coruña para reclamar un convenio colectivo “digno” y exigir a la patronal que desbloquee la negociación. La jornada de huelga, convocada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, incluyó manifestaciones y piquetes en A Coruña, Ferrol y Santiago, además de cortes de acceso a instalaciones industriales y polígonos.

Las centrales sindicales calificaron el paro de “éxito absoluto” y aseguraron que el seguimiento fue masivo, con las principales empresas cerradas y actividad prácticamente paralizada en numerosos polígonos industriales. Según los sindicatos, en las compañías de más de cien trabajadores el seguimiento fue “prácticamente total”, mientras que en las de menor tamaño rondó el 80 %.

En Ferrolterra, una manifestación reunió al mediodía a cerca de 2.000 personas en el polígono de A Gándara, entre Ferrol y Narón. Los sindicatos aseguraron que el paro fue casi total en astilleros, talleres, concesionarios y áreas industriales como A Gándara y Río do Pozo.

La huelga también provocó el cierre de los accesos a los astilleros de Navantia Ferrol y Fene, donde los piquetes solo permitieron la entrada del personal de servicios mínimos vinculado a prevención. Desde primera hora de la mañana se registró escaso movimiento en el entorno de las instalaciones.

Reivindicaciones laborales y tensión en los piquetes

Los sindicatos reclaman una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, una reducción de la jornada máxima anual hasta las 1.712 horas, medidas contra la precariedad laboral y límites a la subcontratación en cadena y al uso de empresas de trabajo temporal.

Además de las mejoras salariales, las centrales reclaman avances en cuestiones sociolaborales como la subrogación y la reducción de jornada. Los representantes sindicales consideran insuficiente la última propuesta planteada por la patronal y aseguran que las negociaciones siguen completamente paralizadas tras seis reuniones sin avances relevantes.

Durante la jornada también se produjeron momentos de tensión. En Santiago de Compostela fue detenido un sindicalista de la CIG durante la actividad de los piquetes en el polígono del Tambre, aunque posteriormente quedó en libertad. El sindicato calificó la actuación policial de “injustificada”.

Por otra parte, responsables sindicales denunciaron actitudes “antisindicales” en algunas empresas. En Ferrol, representantes de CIG señalaron directamente a una compañía del grupo Megasa por supuestos enfrentamientos verbales con piquetes informativos.

Noticias relacionadas

Los sindicatos ya han convocado dos nuevas jornadas de huelga para los próximos 26 y 27 de mayo y advierten de que las protestas continuarán si la patronal no modifica su postura en la mesa de negociación.