Iberdrola celebra en Bilbao sus 125 años de historia

Iberdrola celebró en Bilbao sus 125 años de historia con un acto que quiso mirar al pasado, al presente y al futuro de la compañía sin perder de vista sus raíces vascas. La conmemoración, a la que asistió el lehendakari Imanol Pradales, sirvió como homenaje a los empleados, proveedores, accionistas e instituciones que han acompañado la evolución de la empresa desde sus orígenes en 1901.

Durante el acto se presentó un libro conmemorativo sobre la trayectoria de Iberdrola en la llamada era de la electricidad. La publicación repasa los inicios de la compañía en Bilbao, su transformación en los últimos 25 años y las perspectivas de futuro de un sector cada vez más marcado por la electrificación de la economía.

El Lehendakari Imanol Pradales e Ignacio Sánchez Galán / cedida

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, destacó que la empresa actual es fruto de una “suma de esfuerzos” y de un proyecto que ha crecido sin perder sus raíces vascas. También intervinieron la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el lehendakari, que situó a Iberdrola como una pieza clave para el renacer industrial y tecnológico vasco y europeo.

Una celebración abierta a la ciudad

La conmemoración no quedará limitada al acto institucional. Iberdrola extenderá la celebración a la sociedad bilbaína con un festival de música abierto al público y un espectáculo de luces visible desde buena parte de la ciudad.

Estos actos forman parte del programa 125 años luz, con el que la compañía está celebrando su aniversario en distintos puntos de España mediante exposiciones, festivales, eventos sociales e iluminaciones de edificios y monumentos.

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Iberdrola supera los 138.000 millones de euros de capitalización, presta servicio a más de 100 millones de personas y cuenta con 45.400 empleados. En 2025 registró un beneficio neto récord de 6.285 millones de euros y mantiene una capacidad instalada de 58.000 megavatios, de los que más de 46.000 son renovables.