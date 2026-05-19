Los informáticos gallegos premian a José Valiño (Abanca) y José Manuel García Oya (Plexus Tech)

Los informáticos gallegos reconocerán este año la trayectoria de dos profesionales ligados al crecimiento tecnológico de Galicia. José Valiño Blanco, director general de IT, Información, Procesos y Operaciones de Abanca, y José Manuel García Oya, socio director de Plexus Tech, recibirán el Premio Especial CPEIG-En memoria de Hernán Vila en la XVIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, que se celebrará el próximo 12 de junio en Santiago de Compostela.

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia concede este galardón a ambos por su contribución decisiva al desarrollo del ecosistema tecnológico gallego. El reconocimiento pone el foco en dos perfiles distintos, pero complementarios: el de quien ha impulsado grandes procesos de transformación digital desde una entidad financiera de referencia y el de quien ha contribuido al crecimiento de una compañía tecnológica gallega con presencia nacional e internacional.

Valiño es un directivo histórico de Abanca, con 27 años vinculado a la gestión tecnológica de la entidad y de sus antecesoras, primero en Caixa Galicia, después en Novagalicia Banco y finalmente en Abanca. Natural de A Coruña, es ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en energía nuclear, y completó estudios de posgrado en Harvard, el MIT y el Tuck School of Business del Dartmouth College.

Jose Manuel Valiño Blanco / Moncho Fuentes

Durante su etapa en la entidad, Abanca consolidó su función tecnológica con especial atención a la transformación digital, la inteligencia artificial y la modernización de infraestructuras. Entre los avances citados figuran el asistente SOFia, el proyecto Abanca Innova, sus centros en A Coruña y Vigo, el principal Centro de Procesamiento de Datos en Galicia y la implantación de tecnologías de seguridad en banca móvil.

El propio Valiño destaca que, desde 2013, la entidad ha realizado más de diez integraciones para mejorar la calidad del software y avanzar hacia una banca digital más competitiva. Tras el verano, asumirá nuevas responsabilidades como decano ejecutivo en Ingeniería de la Universidad Intercontinental de la Empresa y como responsable de tecnología multinacional del grupo familiar.

Una evolución tecnológica con impacto social

José Manuel García Oya, nacido en Vigo en 1960, suma más de 40 años de carrera en el ámbito de las TIC. Su trayectoria comenzó en el ámbito sanitario, como programador en la Administración de Ambulatorios del INSALUD en Pontevedra, y continuó después en la Consellería de Sanidade y en el Servizo Galego de Saúde.

Jose Manuel Garcia Oya / cedida

En esa etapa participó en proyectos como la definición de la Tarxeta Sanitaria de Galicia y el Plan de Mejora Informática para los hospitales del Sergas. Más tarde, en Madrid, colaboró con el Ministerio de Sanidad y el INSALUD en la organización de la función tecnológica y en el Plan de Renovación Tecnológica de hospitales y centros de salud.

En 2007 se incorporó a Plexus Tech, donde asumió la creación de la práctica de Sanidad en un momento de fuerte expansión de la compañía. Desde allí contribuyó al desarrollo de productos propios y al crecimiento de la empresa, en la que actualmente realiza tareas de apoyo al CEO y de representación institucional.

García Oya subraya que la evolución de las TIC en Galicia ha sido “espectacular” en infraestructuras, redes de comunicación, software y creación de empresas. También destaca que la digitalización ha transformado la sociedad gallega al acercar servicios públicos y privados a la ciudadanía y reducir barreras geográficas en una comunidad marcada por la dispersión de la población.

El presidente del CPEIG, Fernando Suárez, señala que Valiño y García Oya ayudaron a situar a Galicia como un territorio de referencia en innovación y tecnología. En el caso de Valiño, el colegio destaca su papel en la modernización tecnológica del sector financiero gallego. En el de García Oya, resalta su apuesta por construir desde Galicia una empresa tecnológica competitiva, basada en la innovación, las personas y el talento.

La entrega del premio tendrá lugar en el Hotel OCA Porta do Camiño, durante una gala que reunirá a profesionales, empresas e instituciones del sector tecnológico gallego. La Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia es ya una cita consolidada en la que el colegio profesional busca visibilizar el trabajo de los ingenieros e ingenieras en informática y su papel en la sociedad de la información.