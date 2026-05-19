Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: "El futuro del Noroeste merece ocupar un lugar prioritario en la conversación pública española"

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, inauguró este martes en el Hotel Reconquista de Oviedo el II Foro del Noroeste con una llamada a reforzar la cooperación entre Asturias, Galicia y Castilla y León para convertir “esta macrorregión en uno de los motores estratégicos y económicos de España y Europa”. Porque “el futuro del Noroeste merece ocupar un lugar prioritario en la conversación pública española”.

En su intervención, defendió que la imagen del Noroeste como una periferia marcada por la dispersión territorial, el envejecimiento demográfico o las dificultades de conexión está cambiando. “Hoy el Noroeste representa una gran oportunidad”, afirmó.

Sobre todo, afirmó, en el último año “hemos visto cómo se intensificaba la colaboración entre comunidades autónomas, cómo se reforzaban las reivindicaciones conjuntas en torno al Corredor Atlántico y cómo el debate sobre las infraestructuras, la conectividad y el equilibrio territorial adquiría una mayor relevancia política y económica”. “El Noroeste ha logrado situar sus prioridades en el centro de muchas conversaciones decisivas para el futuro del país”, destacó.

Detalló en este sentido, que Asturias, Galicia y Castilla y León ocupan “más de una cuarta parte de España, reúnen a seis millones de ciudadanos, aportan alrededor del 12% del PIB nacional y cuentan con cerca de 400.000 empresas”.

Papel "decisivo" en Europa

“Hablamos de una tierra con talento, con capacidad industrial, con universidades de prestigio, con recursos energéticos, con una potente tradición exportadora y con sectores que están llamados a desempeñar un papel decisivo en la nueva economía europea”, destacó.

Hizo especial mención a sectores como la automoción y el vehículo eléctrico, la industria naval y de defensa, la minería de materiales estratégicos, las energías renovables, la agroalimentación, la pesca, el turismo y el desarrollo tecnológico. Y habló de una evolución demográfica “que invita a un moderado optimismo, con un crecimiento de población en estas comunidades por quinto año consecutivo”.

Todo ello demuestra que “el Noroeste no es un territorio resignado al declive”. Ahora bien, añadió, “sería un error caer en la autocomplacencia” porque sigue habiendo desafíos, especialmente en infraestructuras y conectividad, con conexiones ferroviarias, carreteras y plataformas logísticas que avanzan “todavía con demasiada lentitud”.

En este sentido, Moll defendió la necesidad de seguir impulsando el Corredor Atlántico y el corredor del Noroeste como ejes de cohesión y competitividad. “No hablamos solo de infraestructuras. Hablamos de igualdad de oportunidades. Hablamos de empleo, de industria, de atraer inversiones, de fijar población y de garantizar que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida”, señaló.

E insistió en que el Noroeste “no resta, sino que suma al conjunto del país” y resumió esa idea con una frase: “Cuando el Noroeste avanza, España avanza con él”.

El papel de Prensa Ibérica

Moll situó el foro como un espacio estable de diálogo entre instituciones, empresas y sociedad civil, destinado a alinear diagnósticos, impulsar propuestas y generar consensos. También reivindicó el papel del periodismo y de las cabeceras de Prensa Ibérica en Asturias, Galicia y Castilla y León para acompañar y amplificar este debate.

“Queremos ayudar a alinear diagnósticos, impulsar propuestas y generar consensos que permitan transformar las oportunidades en realidades. Queremos hacerlo desde el periodismo, desde el compromiso con el territorio y desde la responsabilidad que asumimos como grupo de comunicación”, aseguró.

Con ese espíritu nació hace un año en Santiago de Compostela el Foro del Noroeste, una apuesta de Prensa Ibérica que busca que los tres territorios hablen “con una voz más fuerte, más coordinada y más influyente en España y en Europa”. La primera edición fue, por tanto, “el comienzo de una dinámica de cooperación territorial, institucional y empresarial que ha contribuido a reforzar la presencia del Noroeste en la agenda pública”.

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Concluyó Moll antes de inaugurar el foro: “Queremos un Noroeste fuerte. Un Noroeste competitivo. Un Noroeste innovador. Un Noroeste abierto al mundo y capaz de liderar su propio camino”.