El Noroeste habla de economía y empleo, movilidad y cambio climático

Economía, movilidad y cambio climático se configuran como polos transversales de conversación en los que se entrecruzan y convergen temáticas diversas. Esta es una de las principales conclusiones del Estudio de Tendencias Informativas Foro Noroeste 2026, presentado este martes en Oviedo por Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por este grupo de comunicación.

El informe, elaborado conjuntamente por Prensa Ibérica y LLYC a partir del comportamiento real de los lectores y de la conversación social en Asturias, Galicia y Castilla y León, analiza qué temas han concentrado mayor interés (tiempo total de lectura), atención (páginas vistas), intensidad (lectura completa) y conversación (mensajes y autores en redes) entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, con la intención de identificar los principales argumentos de la conversación. Para su realización, se han analizado los 7 millones de navegadores únicos que han consultado noticias en los periódicos de Prensa Ibérica, generando 59,2 millones de páginas vistas y 38,4 millones de mensajes de 150.000 autores únicos en redes sociales.

"Los temas de conversación no son estancos"

El ranking temático de todas las métricas ponderadas sitúa en primer lugar la política, seguida de la economía y el empleo, la seguridad ciudadana, el cambio climático, la sanidad, el deporte, el transporte y la movilidad y la cultura.

No obstante, "los grandes temas interesan más cuando se traducen en efectos concretos sobre la vida diaria”, es decir, "cuando responden a la pregunta '¿Cómo me afecta a mí?', ha señalado Cañete durante la presentación. Este concepto es una de las principales conclusiones del informe: las grandes categorías informativas se activan con fuerza cuando conectan con preocupaciones inmediatas como llegar a fin de mes, acceder a una vivienda, moverse con facilidad o protegerse de riesgos.

Además, en una de sus aportaciones más relevantes, el estudio muestra cómo los debates públicos se entrecruzan constantemente: la movilidad se relaciona con el territorio; el turismo, con la vivienda; el clima, con la seguridad; la economía, con la demografía; y el empleo, con la inmigración o la inteligencia artificial. Porque, señaló Cañete, "las conversaciones no son puras, no son estancas y se componen de distintos temas que se cruzan y relacionan entre ellos".

Polos conversacionales y corrientes subterráneas

Como apunta el informe, el análisis de las interrelaciones entre temas permite identificar polos conversacionales transversales que comparten, de nuevo, una característica común: el impacto sobre lo cotidiano. Así, los tres polos identificados por el estudio, ha explicado Cañete, son el cambio climático, que se relaciona con el empleo, el sector primario y la movilidad, el transporte, que conecta con el clima, ocio, empleo y turismo, y la economía, que funciona como eje desde el que se interpreta el acceso a la vivienda, la sostenibilidad o la transformación urbana.

Además, junto a los grandes bloques temáticos, el estudio identifica tres corrientes de fondo que tienen igualmente un carácter transversal: inteligencia artificial, salud mental e inmigración.

Cañete apuntó como ejemplo que "la inmigración, que aparece como segundo o tercer argumento de muchas conversaciones, se vincula al empleo desde perspectivas opuestas: como necesidad de mano de obra y como percepción de competencia", mientras que "la atención sobre la inteligencia artificial, que es la gran novedad de este estudio, ya que no había aparecido en informes similares que hemos realizado en los últimos cuatro años, se centra sobre todo en su impacto laboral, formativo, sanitario y social". La salud mental, otra de las corrientes subterráneas detectadas, adquiere mayor peso cuando se relaciona con el trabajo y el estudio.

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Por último, el estudio ha detectado dos tendencias emergentes en el Noroeste, la demografía y las mascotas, que van adquiriendo un peso creciente. Las narrativas sobre mascotas no están en las agendas informativas y políticas, pero tienen una importancia cada vez mayor mientras que la demografía se lee en una doble vertiente: las historias de los que se van, que se relacionan con aspectos negativos relacionados con la despoblación, y los que llegan o vuelven, que están vinculadas a la reactivación económica o la recuperación de población.