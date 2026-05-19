El parque eólico de Mondigo amplía sus beneficios a las empresas gallegas de su entorno

Recursos de Galicia quiere que el impacto del parque eólico de Mondigo llegue también a las empresas de su entorno. Después de activar descuentos en la factura de la luz para los hogares más próximos a esta instalación de A Mariña Oriental, la sociedad ha iniciado contactos con el tejido productivo de Trabada, Ribadeo y Barreiros para avanzar en el diseño de tarifas eléctricas estables y competitivas dirigidas a las compañías gallegas.

La iniciativa forma parte del objetivo de Recursos de Galicia de lograr que su inversión en proyectos vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales tenga un retorno social en el territorio. En este caso, la compañía quiere conocer de primera mano el consumo energético del ecosistema empresarial situado en el área de influencia de Mondigo para preparar una herramienta adaptada a sus necesidades reales.

Con ese fin, el conselleiro delegado de Recursos de Galicia, Emilio Bruquetas, mantuvo encuentros con representantes del tejido productivo de los concellos de Trabada, Ribadeo y Barreiros. En las reuniones estuvo acompañado por sus alcaldes: Rubén García, Daniel Vega y Ana Belén Ermida.

A partir de ahora, la sociedad realizará una recogida de datos durante las próximas semanas. Esa información servirá para que el equipo de Recursos de Galicia avance en el diseño de un instrumento que permita trasladar a los empresarios los beneficios de contar con un activo eólico en su entorno, del mismo modo que ya se ha empezado a hacer con el consumo doméstico.

Una ventaja pensada también para las pymes

El planteamiento de Recursos de Galicia busca que las pequeñas y medianas empresas puedan contar con ventajas similares a las de las grandes compañías en la contratación de energía. La sociedad considera que unos costes eléctricos más estables pueden ayudar a mejorar la competitividad del tejido productivo gallego, especialmente en sectores con un consumo energético relevante.

El parque eólico de Mondigo, adquirido por Recursos de Galicia, es presentado por la compañía como ejemplo de la nueva eólica gallega. Tras su compra, se activaron dos líneas principales de actuación: los descuentos directos en la factura eléctrica para los vecinos que viven en un radio de 1,8 kilómetros del parque, a través del programa Mondigo Beneficia, y la incorporación del interés local mediante el diálogo con vecinos y concellos.

Al mismo tiempo, se abrió la posibilidad de que estos participen en la propiedad del parque, dentro de una estrategia que pretende reforzar la vinculación entre la producción energética y el territorio en el que se ubican las instalaciones.

Recursos de Galicia quiere extender esta política de beneficios al resto de la comunidad. Su objetivo es que el 100 % de la energía producida en Galicia y gestionada por la sociedad repercuta en la propia comunidad, tanto en los hogares como en las industrias y empresas.

El parque eólico de Mondigo comenzó a producir electricidad a finales del año pasado. Cuenta con 11 aerogeneradores, una potencia instalada de 49,5 megavatios y una producción anual prevista de unos 131 gigavatios hora.