Jonathan Andic o el peso de un apellido (y de haber intentado pilotar Mango)

Solía responder Isak Andic, a aquellos amigos que le comentaban que consentía demasiado a sus hijos, que su intención era sencillamente darles todo aquello que él no había tenido en su infancia. "De acuerdo, todo lo que no tuviste, pero, ¿un Ferrari?", le respondía alguno de ellos a un hombre cuya fama de 'self-made man' no tiene nada de exagerada. Y el primogénito del empresario fundador de Mango, Jonathan Andic, quien ha cumplido este año 45 años, se llevó la mejor y peor parte de este consentimiento.

Fue él, por ejemplo, su primera opción para relevarle al frente de Mango cuando el multimillonario empezó a planear su retirada del día a día de la empresa. Pero las cosas no salieron como esperaba, la compañía atravesó uno de sus momentos más complicados en cuanto a ventas y resultados, y lo mismo ocurrió con la relación padre-hijo. Hoy, Andic hijo es sospechoso de la muerte de su padre en un singular accidente durante una excursión en la zona de Montserrat.

Jonathan siempre había sido la opción más lógica para relevarle, cuando decidiera retirarse. Toda su formación parecía orientada a heredar la responsabilidad de su padre en Mango. Estudió Comunicación Audiovisual, pero completó su currículum años más tarde con un curso de Contabilidad y Finanzas para Directivos en IESE Business School y, tiempo después, con un Executive MBA [un reputado máster en administración de empresas] en la misma escuela de negocios.

Además, a diferencia de sus hermanas menores, había desarrollado prácticamente toda su carrera en las cocinas de Mango. Su trayectoria dentro de la empresa familiar empezó en 2005, año que él cumplía los 24. Comenzó familiarizándose –siempre según el relato que ofrece Mango– con el proceso de creación, el diseño de las colecciones y la gestión de los equipos. Dos años más tarde, se le encomendó la misión de dirigir la línea de ropa de hombre, Mango Man. Se trataba de un nuevo proyecto dentro de la casa, que vería la luz oficialmente el año siguiente, aunque su tarea no se limitaba a crearla y fortalecerla en España, sino en lanzar la nueva marca a escala internacional.

Ha estado casi 20 años dirigiendo esta unidad de negocio y ejerciendo como directivo, hasta que el año pasado abandonó esta responsabilidad para responder a los deseos de su padre de que sus tres hijos se centraran exclusivamente en el rol de ser dueños de la compañía o el de gestionar el resto de su patrimonio.

Primeras altas responsabilidades

Pero es difícil no vincular esta decisión de Isak Andic con el hecho de que, tras empezar a soltar las riendas y darle galones a Jonathan para que ocupara su puesto (fue nombrado vicepresidente del consejo de administración en 2012) las cosas comenzaran a torcerse en Mango. Entonces, este aprendiz de directivo tenía poco más de 30 años. La compañía de moda selló dos años consecutivos de pérdidas y descenso de las ventas, e Isak Andic volvió a arremangarse para encauzar el barco, en un movimiento que dejó marcado a Jonathan en la empresa y en el conjunto del sector.

De hecho, distintas fuentes empresariales apuntan a que internamente se planteó la necesidad de limpiar la imagen de un directivo que había asumido una enorme responsabilidad siendo demasiado joven, y que era también la persona tras el éxito de Mango Man. Ese proyecto nunca se llevó a cabo.

La llegada de Toni Ruiz

Coincidiendo con la caída en desgracia como directivo de Jonathan Andic, su padre, la mayor fortuna de Catalunya en el momento de su fallecimiento, fichó a Toni Ruiz, el directivo que ha acabado siendo su sucesor: consejero delegado de la empresa, presidente del consejo de administración y dueño del 5% de la compañía por deseo expreso del empresario. Jonathan, ahora casado y con un hijo, es vicepresidente de este mismo órgano, y dueño, por herencia, de una tercera parte de la compañía, junto a sus dos hermanas, Sarah y Judith.

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La versión más extendida es que esa fallida sucesión influyó sobremanera en la relación entre padre e hijo. Lo cierto es que Isak Andic hizo mucho hincapié, en sus últimos años de vida, en lo agradecido que estaba a Toni Ruiz y lo orgulloso que se sentía del trabajo que había hecho este directivo ajeno a la familia. De hecho, la principal línea de investigación de los agentes de los Mossos d’Esquadra que tienen el encargo de averiguar si la caída de Andic padre en la montaña fue accidental o provocada por su hijo, es la relación presuntamente tensa entre uno y otro. Sin embargo, todo apunta a que las fricciones, en este caso, eran por cuestiones puramente personales y no por la gobernanza de Mango.