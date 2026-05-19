Urovesa construirá un nuevo almacén logístico en el polígono del Tambre
El Concello de Santiago concede licencia para levantar una nave industrial en la rúa Vía Edison, con una inversión prevista de 1,6 millones de euros
La compañía compostelana fabricante de vehículos especiales Urovesa ha recibido licencia de obra nueva para construir un almacén logístico en el polígono del Tambre de Santiago.
La autorización permite levantar una nave industrial de dos plantas en el número 15 de la rúa Vía Edison. El edificio estará destinado al almacenamiento y contará con una superficie construida total de 5.873,06 metros cuadrados.
El proyecto tiene un presupuesto de ejecución material de 1.605.750 euros y está firmado por el ingeniero industrial Juan Díaz Pardo y por el ingeniero técnico agrícola Eliseo Quintero Feal, que también asumirán la dirección de la obra.
La nueva nave ocupará 3.447,21 metros cuadrados de parcela y tendrá una altura máxima prevista de 14,20 metros.
Una nave de dos plantas
El inmueble se distribuirá en una planta baja y un semisótano. La planta semisótano contará con 2.725,23 metros cuadrados construidos, mientras que la planta baja tendrá 2.425,85 metros cuadrados.
El proyecto incluye además una marquesina exterior de 721,98 metros cuadrados. La parcela está situada en suelo urbano y cuenta con calificación industrial dentro del Plan Parcial del polígono del Tambre.
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