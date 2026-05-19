El vino de Rías Baixas conquista la London Wine Fair con 49 bodegas y 81 marcas

La Denominación de Origen Rías Baixas vuelve a estar presente en la London Wine Fair, una de las citas más relevantes del calendario europeo del vino. La feria celebra estos días su 44ª edición en el recinto Olympia London, donde la denominación gallega cuenta con un expositor propio en el que se presentan 81 marcas pertenecientes a 49 bodegas.

Hasta la capital británica se desplazaron, en representación del Consejo Regulador, su secretario general, Ramón Huidobro, y la técnica de marketing Rosa Martínez. Su presencia busca conocer de primera mano el interés del sector británico por los vinos de Rías Baixas y reforzar la relación con profesionales del mercado.

El stand de la denominación está recibiendo la visita de numerosos profesionales del vino, entre ellos educadores, sumilleres, importadores y representantes de la restauración. En el espacio Wine Bar, las marcas presentes ofrecen una muestra amplia del trabajo que se desarrolla en Rías Baixas, con elaboraciones sobre lías, vinos en madera, espumosos de calidad y tintos.

Reino Unido, una plaza clave

La participación en la feria tiene un valor especial para la denominación, ya que Reino Unido es el segundo mercado de exportación de los vinos de Rías Baixas y el primero en Europa desde hace más de dos décadas. Por ello, la denominación cuenta con un plan promocional propio para este país, que incluye distintas actividades durante el año.

En 2025, más de 75 bodegas de Rías Baixas exportaron a Reino Unido 1.276.170 litros, un 8,28 % más que en el ejercicio anterior. En valor, las ventas alcanzaron los 9.362.809 euros, con un crecimiento del 7,81 %.

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Las ventas al mercado británico representan cerca del 15 % del total de las exportaciones de la denominación. Junto con Estados Unidos, Reino Unido se mantiene como uno de los destinos principales para los vinos atlánticos Rías Baixas.