La Cámara de Comercio de Santiago pide potenciar la industria para crear empleo cualificado

La Cámara de Comercio de Santiago quiere que la industria gane protagonismo en la economía compostelana. La entidad celebró su pleno en las instalaciones de Bandalux, en el polígono de A Sionlla, con un mensaje claro: reforzar el tejido industrial es clave para crear empleo cualificado, impulsar la innovación y avanzar hacia un modelo económico menos dependiente del sector servicios.

La presidenta de la Cámara, María Pais, advirtió del reducido peso de la industria en la economía compostelana, situado en torno al 7 %, frente al avance de la terciarización. Por ello, defendió la necesidad de promover políticas que favorezcan un modelo más equilibrado, innovador y competitivo.

El encuentro incluyó una visita guiada por las instalaciones de Bandalux, empresa especializada en el diseño y fabricación de soluciones de protección solar y acondicionamiento de espacios. Durante el recorrido se destacó el nuevo edificio corporativo de la compañía, concebido como un espacio orientado a la sostenibilidad, la innovación y la creación de sinergias empresariales.

Diálogo directo con las empresas

Pais puso en valor este tipo de encuentros como una herramienta para reforzar la colaboración entre la Cámara y el tejido empresarial de la demarcación. A su juicio, permiten mantener un diálogo directo con las compañías e impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico del territorio.

El director gerente de Celtic Estores, del grupo Bandalux, Casiano García, agradeció la elección de sus instalaciones para la celebración del pleno y destacó el valor de estos encuentros para fortalecer la colaboración entre empresas e instituciones. También subrayó la apuesta de la compañía por la innovación, la calidad y la proximidad.

La sesión fue clausurada por la directora general de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial de la Xunta, Margarita Ardao Rodríguez, quien defendió la importancia de una administración próxima a las necesidades de las empresas y abierta al diálogo. También señaló que existen 15 proyectos en tramitación vinculados a la ampliación de suelo empresarial y rústico, y cerca de 39.000 consultas atendidas en relación con las necesidades empresariales.

La Cámara de Comercio de Santiago representa a cerca de 30.000 empresas y autónomos de 32 concellos del sur de la provincia de A Coruña. Entre sus funciones figuran el asesoramiento empresarial, la formación, la internacionalización, la gestión de proyectos europeos y el impulso a la competitividad.

Bandalux, por su parte, cuenta con más de 40 años de trayectoria y mantiene una apuesta por el diseño, la eficiencia energética, la personalización de sus productos y un modelo de fabricación europeo ligado a la producción sostenible y de proximidad.