La conjura de un territorio que reclama su espacio en España y Europa

La ciudad de Oviedo congregó este martes, 19 de mayo, a expertos, empresas, políticos y personalidades para debatir en el II Foro del Noroeste, organziado por Prensa Ibérica. En el encuentro, celebrado en el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana, los principales líderes políticos y empresariales del Noroeste aportaron sus reflexiones, ideas y soluciones para dar el vuelco que necesita una región con tanto peso territorial (casi un cuarto de la superficie nacional) como potencial de desarollo pero necesitada de mejoras de infraestructuras y de una financiación autonómica más justa que tenga en cuenta su extensión y el coste de su envejecimiento demográfico.