María Jesús Lorenzana: "Los proyectos mineros en Galicia pasan por una tramitación muy rigurosa y estricta"
La Xunta apuesta por un uso racional y eficiente de los recursos gallegos, garantizando que solo avanzan las iniciativas técnica y ambientalmente viables
La comunidad dispone de recursos naturales próximos a los 7.000 millones y “no sería responsable” no intentar aprovecharlos
La Xunta defiende que Galicia debe aprovechar sus recursos naturales, pero con controles públicos, ambientales y técnicos. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sostuvo este miércoles en el Parlamento que los proyectos mineros se someten a una tramitación “muy rigurosa” y que la comunidad estaría en disposición de poner en valor recursos por cerca de 7.000 millones de euros.
Lorenzana respondió así a una interpelación en el pleno de la Cámara, donde insistió en que la apertura de un concurso minero no significa que una mina vaya a desarrollarse automáticamente. Según explicó, cada proyecto debe superar una larga tramitación administrativa, con evaluación ambiental ordinaria, información pública y consultas a los organismos sectoriales competentes.
La conselleira recalcó que los expedientes son públicos, transparentes y abiertos a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Durante ese proceso, recordó, cualquier persona puede consultar la documentación y presentar las observaciones que considere oportunas.
Un plan social obligatorio
La titular de Economía e Industria también destacó que la Lei de recursos naturais de Galicia introduce un nuevo criterio en la adjudicación de derechos mineros. Además de las garantías técnicas, ambientales y de seguridad laboral, la Administración valorará el retorno económico y social de los proyectos en el territorio.
En los procedimientos con concurrencia competitiva, los beneficios sociales y económicos representarán al menos el 40 % de los criterios de selección. Lorenzana se refirió en este punto al plan social obligatorio que deberán incorporar las propuestas que se presenten a concurso.
La conselleira defendió un uso “racional y eficiente” de los recursos gallegos y afirmó que no sería responsable renunciar a intentar aprovecharlos, siempre dentro de las garantías legales y ambientales. Según subrayó, solo avanzan aquellos proyectos que son técnica y ambientalmente viables.
No renuncia a la industria de defensa
La conselleira de Economía e Industria también defendió en el Parlamento que Galicia no va a renunciar a participar en sectores industriales avanzados como la defensa, la seguridad y el aeroespacio. Lorenzana afirmó que las empresas gallegas tienen una “oportunidad industrial extraordinaria” en el contexto actual.
La Xunta enmarca esta apuesta en la búsqueda de mayor autonomía estratégica, con el objetivo de reducir dependencias externas en energía, recursos y capacidades industriales. Según explicó, la política autonómica se articula a través de la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespazo.
Este plan movilizará hasta 183 millones de euros de inversión pública entre 2025 y 2030 y prevé cerca de 900 millones adicionales en inversión asociada. Entre las medidas figuran nuevos acuerdos con socios estratégicos y tecnológicos, por hasta 83 millones en cinco años, y una próxima convocatoria de ayudas para inversiones en tecnologías duales.
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