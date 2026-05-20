María Jesús Lorenzana: "Los proyectos mineros en Galicia pasan por una tramitación muy rigurosa y estricta"

La Xunta defiende que Galicia debe aprovechar sus recursos naturales, pero con controles públicos, ambientales y técnicos. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sostuvo este miércoles en el Parlamento que los proyectos mineros se someten a una tramitación “muy rigurosa” y que la comunidad estaría en disposición de poner en valor recursos por cerca de 7.000 millones de euros.

Lorenzana respondió así a una interpelación en el pleno de la Cámara, donde insistió en que la apertura de un concurso minero no significa que una mina vaya a desarrollarse automáticamente. Según explicó, cada proyecto debe superar una larga tramitación administrativa, con evaluación ambiental ordinaria, información pública y consultas a los organismos sectoriales competentes.

La conselleira recalcó que los expedientes son públicos, transparentes y abiertos a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Durante ese proceso, recordó, cualquier persona puede consultar la documentación y presentar las observaciones que considere oportunas.

Un plan social obligatorio

La titular de Economía e Industria también destacó que la Lei de recursos naturais de Galicia introduce un nuevo criterio en la adjudicación de derechos mineros. Además de las garantías técnicas, ambientales y de seguridad laboral, la Administración valorará el retorno económico y social de los proyectos en el territorio.

En los procedimientos con concurrencia competitiva, los beneficios sociales y económicos representarán al menos el 40 % de los criterios de selección. Lorenzana se refirió en este punto al plan social obligatorio que deberán incorporar las propuestas que se presenten a concurso.

La conselleira defendió un uso “racional y eficiente” de los recursos gallegos y afirmó que no sería responsable renunciar a intentar aprovecharlos, siempre dentro de las garantías legales y ambientales. Según subrayó, solo avanzan aquellos proyectos que son técnica y ambientalmente viables.