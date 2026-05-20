La Xunta exige garantías de futuro a Nestlé ante el despido de 27 trabajadores en Pontecesures

La Xunta reclama a Nestlé explicaciones rigurosas y garantías de futuro ante el ERE que afecta a su fábrica de Pontecesures, donde la multinacional prevé despedir a 27 trabajadores. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, trasladó este miércoles en el Parlamento gallego la preocupación del Gobierno autonómico por una medida que considera “difícil de entender” en una planta con carga de trabajo, capacidad exportadora y un peso relevante en la economía del Baixo Ulla.

González respondió a una pregunta del BNG y aseguró que la Xunta no va a “mirar para otro lado” ante un proceso que afecta a una fábrica que definió como estratégica para Galicia. El conselleiro recordó que el centro de Pontecesures cuenta con un elevado nivel de especialización industrial y forma parte del sector agroalimentario gallego, por lo que defendió la necesidad de proteger el empleo cualificado y de calidad.

José González en el Parlamento / MONICA ARCAY CARRO

El expediente forma parte de un ajuste de ámbito estatal planteado por Nestlé, que afecta a varios centros en España y suma hasta 301 trabajadores en el conjunto del país. En el caso de Pontecesures, el comité de empresa sostiene que los 27 despidos suponen un impacto especialmente elevado en proporción al tamaño de la plantilla y ha expresado su rechazo frontal a la medida.

La Xunta afirma que actuó desde el primer momento con “rapidez”, “responsabilidad” e interlocución directa dentro de sus competencias. Según explicó González, el Ejecutivo autonómico mantuvo contactos con la compañía y con el comité de empresa, aunque recordó que la negociación se desarrolla en una mesa estatal entre la empresa y la representación sindical.

Movilizaciones

La plantilla de Nestlé en Pontecesures ya salió a la calle para protestar contra el expediente, en una movilización celebrada en el municipio pontevedrés. Los representantes de los trabajadores rechazan los despidos y han advertido del impacto social que tendrían sobre 27 familias y sobre el futuro industrial del centro gallego.

González insistió en que la Xunta seguirá de forma permanente la evolución de la negociación y exigirá que cualquier reorganización esté vinculada a garantías de futuro, inversión industrial y la máxima protección posible del empleo. También trasladó la solidaridad del Gobierno gallego a los trabajadores y a sus familias, que llevan semanas en una situación de incertidumbre.

Desde el BNG, el diputado Luís Bará criticó la falta de compromisos concretos por parte de la Xunta y calificó el despido colectivo de “desproporcionado” e “injustificado”. La formación nacionalista expresó su apoyo a las movilizaciones de la plantilla y al paro indefinido anunciado a partir del 1 de junio.

El conselleiro defendió que la Xunta mantendrá “toda la firmeza institucional posible”, pero subrayó que no puede sustituir a la mesa negociadora. Su mensaje, en todo caso, fue que la fábrica de Pontecesures no es un centro secundario, sino una instalación clave para el empleo, la industria y la economía de su entorno.