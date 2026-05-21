La china CRBC alcanza el 100% de Grupo Puentes con la compra de las acciones de la familia fundadora

El grupo chino China Road and Bridge Corporation (CRBC) da un paso definitivo en Grupo Puentes. La compañía ha cerrado la compra del 32,7% que todavía estaba en manos de la familia fundadora, los Otero Viéitez, y pasa a controlar el 100% de la constructora gallega con sede en Oroso.

La operación culmina un proceso iniciado en 2020, cuando CRBC entró en el capital de Puentes con la adquisición del 66,54% de la empresa. Desde entonces, el grupo asiático ejercía como accionista mayoritario, mientras la familia fundadora mantenía una participación cercana a un tercio del capital.

El acuerdo entre las partes permite resolver una de las cuestiones que había quedado pendiente desde aquella entrada inicial: la valoración del paquete accionarial que seguía en manos de los Otero Viéitez. La compra deberá superar ahora los trámites correspondientes ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dentro del procedimiento habitual para este tipo de operaciones.

Una nueva etapa bajo control chino

La toma total de control estaba contemplada en el acuerdo alcanzado en 2020, que abría la puerta a que CRBC adquiriese el resto de las acciones una vez finalizado 2024. Con la compra de esa participación, el grupo chino cierra la etapa de presencia de la familia fundadora en el accionariado y refuerza su apuesta por la constructora gallega.

CRBC es filial del gigante China Communications Construction Company, uno de los grandes grupos internacionales de infraestructuras. Su llegada a Puentes se produjo en un momento complejo, marcado por la pandemia, y aportó capacidad financiera a una compañía con actividad tanto en España como en el exterior.

Para el grupo chino, Puentes suponía también una vía de entrada en el mercado europeo y un refuerzo para su presencia en otros países donde la constructora gallega ya contaba con proyectos. La empresa tiene actividad internacional en mercados como Chile, Panamá, Costa Rica y Ecuador.

La evolución de Puentes en los últimos años ha estado marcada por esa proyección exterior y por el peso de la obra civil. La compañía ha participado en infraestructuras emblemáticas en Galicia, como los puentes de Rande y Noia, además de hospitales y tramos del AVE.

El cambio accionarial llega después de movimientos recientes en la estructura directiva. En enero se produjo la salida de Purificación Torreblanca como consejera delegada, cargo que había desempeñado en una etapa vinculada a la gestión de José Manuel Otero, fundador de la compañía, que continuó al frente de la presidencia del consejo de administración.

Con esta operación, Grupo Puentes abre una nueva fase empresarial con todo su capital en manos de CRBC. La constructora mantiene una plantilla de más de 900 empleados, presencia en más de una decena de países y una trayectoria ligada a grandes infraestructuras, edificación y obra civil.