Grupo Sanjose dispara sus ingresos un 13,8% en el primer trimestre hasta 417,3 millones de euros
La constructora incrementa su cartera contratada hasta los 4.130 millones, lo que supone un crecimiento del 13,7% respecto a finales de 2025
Grupo Sanjose cerró el primer trimestre de 2026 con un aumento de sus principales magnitudes financieras. La compañía registró unos ingresos de 417,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, apoyada especialmente en la fortaleza del mercado nacional.
El mercado español representó el 82% de los ingresos del grupo entre enero y marzo, con 341,1 millones de euros. Por su parte, la actividad internacional aportó 76,2 millones.
El EBITDA de Grupo Sanjose se situó en 24,1 millones de euros, un 20,2% más que en el primer trimestre de 2025. El resultado neto alcanzó los 12,5 millones, con un incremento del 18,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La construcción concentra la mayor parte de la actividad
El área de construcción, principal negocio del grupo, generó unos ingresos de 379,3 millones de euros en el primer trimestre. Esta división obtuvo un EBITDA de 17,8 millones y un resultado neto de 12,9 millones.
La cartera contratada de Grupo Sanjose ascendía a 4.130 millones de euros a 31 de marzo de 2026, lo que representa un crecimiento del 13,7% respecto al cierre del ejercicio 2025. Dentro de esa cifra, la cartera del área de construcción alcanzó los 3.264 millones, equivalente al 79% del total.
Además, la Junta General de Accionistas, celebrada el 16 de abril de 2026, aprobó la distribución de un dividendo de 0,18 euros por acción.
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