Nueva Pescanova impulsa la inteligencia artificial y la sensórica en la industria del mar

La industria alimentaria avanza hacia procesos más seguros, digitales y eficientes, con tecnologías capaces de mejorar tanto el control de los productos como el funcionamiento interno de las plantas de producción. En ese contexto, Grupo Nueva Pescanova ha puesto en marcha en Vigo el proyecto de I+D Sensomare, una iniciativa orientada a aplicar sensórica e inteligencia artificial a la mejora de la calidad alimentaria y a la automatización de la logística interna en la industria de productos del mar.

El proyecto está liderado por Pescanova España y será desarrollado por un consorcio formado por empresas del ámbito alimentario y tecnológico. En él participan ISEGA Technology, Binarial Automatización y Robótica y ASM Soft, junto con la propia Pescanova. La iniciativa cuenta además con la colaboración de Anfaco-Cytma y de la Universidad de Vigo, a través de su Grupo de Tecnologías de la Información.

Sensomare se desarrollará durante un periodo de tres años, hasta el 30 de septiembre de 2028. Durante ese tiempo se abordarán diferentes fases de investigación tecnológica, desarrollo de prototipos y validación industrial en entornos reales de producción, con el objetivo de comprobar la aplicación práctica de las soluciones planteadas.

Tecnología para ganar seguridad y eficiencia

La iniciativa se articula en torno a dos grandes líneas de trabajo. La primera está centrada en reforzar el control de calidad de productos derivados del pescado. Para ello, el proyecto prevé el uso de sistemas fotónicos y algoritmos avanzados capaces de detectar de forma automática defectos y cuerpos extraños de baja densidad.

La segunda línea busca avanzar en la automatización logística dentro de las plantas de producción. En este ámbito, Sensomare trabajará con robots móviles autónomos preparados para operar de forma segura y eficiente entre zonas de temperatura ambiente y cámaras de congelación, dos entornos con condiciones muy diferentes dentro de una instalación industrial.

Estas soluciones están orientadas a incrementar la calidad y la trazabilidad de los productos, reducir errores y desperdicios, mejorar la eficiencia productiva y avanzar hacia modelos de fábrica más inteligentes y digitalizados.

El proyecto supone una inversión total de casi 1,5 millones de euros y cuenta con una subvención pública de algo más de 793.000 euros en el marco del programa NEXOS, destinado al impulso de iniciativas estratégicas de I+D e innovación industrial.

Con esta iniciativa, Grupo Nueva Pescanova refuerza su apuesta por la seguridad alimentaria, la eficiencia y la sostenibilidad en la industria de productos del mar. La compañía es una empresa española especializada en la pesca, el cultivo, la elaboración y la comercialización de productos del mar frescos, refrigerados y congelados. Emplea a alrededor de 9.000 personas, opera en 16 países y vende sus productos en más de 80 mercados de todo el mundo.