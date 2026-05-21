PP y PSOE sellan su primer pacto en vivienda de la legislatura con el objetivo de movilizar 7.000 millones de euros

Las comunidades autónomas —la mayoría gobernadas por el Partido Popular— y el Ministerio de Vivienda liderado por la socialista Isabel Rodríguez han sellado el primer gran acuerdo de la legislatura, la aprobación del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, que aspira a movilizar en cinco ejercicios 7.000 millones de euros que se destinarán a la construcción de casas, rehabilitación de edificios y diferentes tipos de ayudas, entre ellas al alquiler.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana de este jueves, en la que participan todos los consejeros del ramo de las comunidades —que han adelantado su voto a favor al texto— y los representantes del Ministerio, previsiblemente darán su apoyo por unanimidad al texto y al reparto de los fondos.

"Es un día muy importante. Tenemos claro el objetivo: es necesario construir más vivienda para ampliar el parque público. Queremos que cuanto antes estos 7.000 millones de euros sean una realidad. Esperamos que en el segundo semestre se pueda empezar a ejecutar. Para solucionar el problema necesitamos más inversión pública. Con este plan triplicando la inversión de los anteriores", resumió la ministra Rodríguez en una rueda de prensa antes de la celebración del encuentro.

Hasta 7.000 millones de euros para invertir en vivienda

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% serán aportados por el Ministerio de Vivienda y el 40% restante por las comunidades autónomas, a excepción del primer año, en el que el Gobierno asumirá el total de los desembolsos, una de las principales exigencias de las regiones.

El objetivo es que como mínimo —el destino final de los fondos lo pactará cada comunidad con el Ejecutivo— es que el 40% de los 7.000 millones vayan a parar en ayudas a la construcción de viviendas, el 30% a rehabilitación y el 30% restante sean ayudas, principalmente al alquiler, al alquiler con opción a compra y a la adquisición de inmuebles en el medio rural.

La región que más fondos recibirá del Plan Estatal será Andalucía, 1.197 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid y Cataluña, con 1.113 millones y 1.015 millones de euros, respectivamente. Por detrás destaca el volumen de la Comunidad Valenciana (798 millones). En el siguiente escalafón se sitúan Galicia (399 millones) Castilla y León (378), Canarias (371), Región de Murcia (308), Castilla-La Mancha (280), Aragón (266), Asturias (231), Extremadura (210), Baleares (168), Cantabria (133), País Vasco (119), Ceuta y Melilla (7 millones cada una).

El plan evita desclasificar VPO

Una de las novedades del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que no tenía sus predecesores, es la incorporación de cláusulas para evitar la desclasificación de viviendas de protección oficial (VPO en el argot). Normalmente, este tipo de casas, pasados varios años, perdían su carácter de protegido, que se traducía en una limitación en el precio de vivienda y en alquiler. Ahora, todos los edificios que cuenten con subvenciones o ayudas de este programa deberán blindar su protección permanente.

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Adicionalmente, tras el escándalo que se produjo en Alicante en la venta de viviendas protegidas a cargos próximos al PP de la localidad, el Ejecutivo ha incluido en el texto "cláusulas antifraude en las adjudicaciones". Es decir, según han explicado desde Vivienda y Agenda Urbana, todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar sí o sí "con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables". Por último, las comunidades autónomas empezarán a remitir al Ministerio la información de sus registros de fianzas para conocer en tiempo real sobre el número de contratos en vigor.