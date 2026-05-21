La Xunta de Galicia afronta la primera crisis en la Mesa de Diálogo Social por absentismo

La recién constituida Mesa de Diálogo Social sobre el absentismo laboral en Galicia afronta su primera crisis apenas una semana después de su arranque formal. CCOO de Galicia ha anunciado la suspensión de su participación activa en los grupos de trabajo al considerar que la Xunta está “vaciando de contenido real” el proceso y convirtiendo el diálogo en un “mero escaparate mediático”.

El sindicato sostiene que el Gobierno gallego está anunciando e impulsando medidas ejecutivas de forma paralela a la Mesa, lo que, a su juicio, impide una negociación real basada en la buena fe, el respeto institucional y la representación sindical. CCOO afirma que no abandona el diálogo social, pero sí rechaza participar en un proceso que considera condicionado de antemano.

La decisión llega después de que la Mesa relativa al absentismo se constituyese con la participación de la Xunta, la Confederación de Empresarios de Galicia, CCOO y UGT. Según la información de Europa Press, el foro tiene convocada una reunión este viernes, a las 13.00 horas, en Santiago, a la que UGT sí prevé asistir, aunque advierte de que “la paciencia es finita” si se sigue “torpedeando el diálogo social a golpe de titulares y declaraciones fuera de lugar”.

CCOO rechaza especialmente la forma en que se está abordando el debate sobre las bajas laborales. La organización se opone a la narrativa que reduce el incremento de las bajas por enfermedad a una cuestión de fraude o absentismo, y defiende que detrás de esos datos hay causas estructurales que no pueden ignorarse.

Entre esos factores cita el deterioro de las condiciones laborales, el aumento de la siniestralidad, los riesgos psicosociales, el envejecimiento de las plantillas, la precarización del empleo y las dificultades del sistema sanitario público para garantizar diagnósticos y tratamientos en plazos adecuados.

UGT acudirá a la reunión y la CIG se mantiene al margen

La posición de CCOO contrasta con la de UGT, que mantiene su asistencia a la reunión convocada para este viernes con el objetivo de “buscar posibles soluciones” y defender los derechos de las personas trabajadoras. Aun así, la organización también muestra malestar por el clima generado alrededor del debate.

Por su parte, la CIG, central mayoritaria en Galicia, no forma parte de estas mesas de diálogo social. Su secretario xeral, Paulo Carril, ya había reiterado antes de la constitución del foro su posición crítica y había hablado de un “vaciado” del Consello Galego de Relacións Laborais.

CCOO insiste en que el diálogo social es un instrumento fundamental para la gobernanza democrática y la justicia social, pero advierte de que solo funciona si las partes pueden negociar con libertad e igualdad. El sindicato acusa a la Xunta de mantener una “dualidad inadmisible”: por un lado, elogia públicamente la participación sindical e institucionaliza la Mesa mediante decreto; por otro, impulsa campañas, planes de comunicación y medidas unilaterales que, según CCOO, prejuzgan el debate.

La secretaria xeral de CCOO de Galicia, Amelia Pérez Álvarez, resume la posición del sindicato con una frase: “No renunciamos al diálogo, renunciamos a un simulacro”. La dirigente sostiene que CCOO seguirá defendiendo la salud de las personas trabajadoras y la negociación colectiva como vía para avanzar.

El sindicato asegura que está dispuesto a regresar al proceso cuando se den unas condiciones mínimas de buena fe. Entre ellas incluye el cese de la presión contra las personas que ejercen su derecho a la salud, la paralización de anuncios o medidas que vacíen la negociación y el compromiso expreso de que la Mesa sea el espacio prioritario para definir las políticas sobre bienestar laboral y gestión de la incapacidad temporal.

CCOO también cuestiona el estudio “O absentismo laboral en Galicia”, elaborado por las universidades de Vigo y Santiago. La organización anuncia que presentará próximamente un análisis detallado del informe, pero ya avanza que, bajo una apariencia de neutralidad técnica, aprecia un “marcado sesgo ideológico”.

A juicio del sindicato, el documento tiende a individualizar la responsabilidad de las ausencias laborales en las plantillas y omite el impacto de factores estructurales relacionados con la gestión empresarial y con el propio sistema sanitario.

La central rechaza cualquier medida que restrinja el acceso a la incapacidad temporal o que ponga en duda el criterio médico de los profesionales del Sergas. En su lugar, reclama más inversión en la sanidad pública para reducir las listas de espera y mejorar la atención, lo que, según CCOO, ayudaría también a reducir la duración de las bajas.

El sindicato pide además más control y sanciones para las empresas que incumplen la normativa de prevención de riesgos laborales. Para CCOO, buena parte del absentismo analizado debe entenderse como un síntoma de enfermedad laboral y no como un “problema de actitud” de las personas trabajadoras.

La organización concluye que la mejor política contra el absentismo no pasa por el control ni la sanción, sino por el trabajo digno, unas condiciones laborales justas, la salud laboral y un sistema público de salud fuerte. CCOO mantendrá abiertas vías de coordinación con agentes sociales, grupos parlamentarios, colectivos sanitarios e instituciones para que las políticas públicas se construyan desde la evidencia, el respeto a los derechos y la realidad de los centros de trabajo gallegos