Telefónica agita la batalla comercial del móvil: gana 352.000 líneas quitando clientes a sus rivales todos los meses durante dos años seguidos

Telefónica acelera su ‘boom’ comercial en el mercado español. El grupo afianza el crecimiento de su cartera de clientes y lo hace a costa de sus grandes rivales. El sector español de las telecomunicaciones se ha embarcado en una guerra comercial permanente que hace que cada mes en torno a medio millón de clientes cambien de compañía. Las famosas portabilidades (los saltos de usuarios de una operadora a otra manteniendo su número de teléfono) son un factor clave en el negocio. Y en esa batalla Telefónica lleva ya dos años completos arrebatando clientes a sus competidores mes tras mes.

Telefónica, antiguo monopolio estatal de las telecomunicaciones, ha conseguido darle la vuelta por completo a la tendencia histórica de pérdida de clientes que se marchaban a la legión de nuevos rivales (especialmente los de bajo coste), y ahora está disparando hasta niveles récord su capacidad de capturar usuarios de telefonía móvil de sus competidores. Así lo lleva haciendo durante 24 meses consecutivos, desde mayo de 2024 hasta el pasado abril, y cada vez con volúmenes de captación más abultados, según los datos de cambios de clientes que maneja el sector y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Telefónica, con sus dos marcas Movistar y O2, ha conseguido arrebatar a sus rivales algo más de 352.000 clientes en estos dos años seguidos de saldo positivo de portabilidades en todos y cada uno de los meses. En ese mismo periodo, las marcas del grupo MasOrange (nacido de la fusión de Orange y MásMóvil) ha perdido algo más de 1,05 millones de líneas móviles y Vodafone España (ahora controlada por el grupo británico Zegona) ha cedido 787.500 clientes a otras compañías.

Digi es con diferencia la teleco que más crece y que más lo hace a costa de sus rivales. En estos dos últimos años, la compañía ‘low cost’ de origen rumano ‘robó’ casi 1,5 millones a sus rivales (1.495.465 líneas móviles captadas, en concreto). Ahorrar en la factura es el principal motivo que mueve a los clientes a cambiar de compañía de telefonía y servicios de internet. Y la reina de las tarifas bajas y servicios competitivos es Digi, lo que le permite capturar mes a mes decenas de miles de clientes de sus rivales, con MasOrange y Vodafone España como sus principales víctimas.

Digi y Telefónica se mueven en el mismo sector, pero de facto lo hacen con negocios totalmente distintos. El negocio de las telecomunicaciones se ha partido en dos en España, con operadoras de bajo coste que rompen el mercado con precios bajos y con un puñado de grandes marcas que pelean por los clientes dispuestos a pagar más por unos servicios de alta calidad y por una oferta más completa, sobre todo en el caso de la oferta de contenidos audiovisuales (de cine y series a los deportes, con el fútbol como gran catalizador).

Y es en este campo de los clientes ‘premium’ en el que Telefónica sigue mandando a través de Movistar y está consiguiendo crecer a costa de sus rivales (y también lo consigue en el negocio de tarifas más ajustadas, sin llegar a bajo costem mediante la marca O2). El precio medio que puede cobrar a sus clientes Telefónica España ha subido hasta los 91,5 euros al mes (según los datos recogidos en los resultados financieros del primer trimestre de la operadora), mientras que la tarifa media de Digi está por debajo de los 8 euros.

Otro año de récord

Telefónica España, comandada desde hace un año por Borja Ochoa como nuevo presidente ejecutivo, consiguió el año pasado arrebatar a sus rivales un récord de casi 199.700 líneas de móvil, cinco veces más que los 39.546 clientes que logró ‘robar’ a sus rivales en el conjunto de 2024, el primer ejercicio en que el grupo consiguió crecer a costa de otras compañías en España. El grupo está consiguiendo en los primeros meses de este año acelerar aún más ese ‘boom’ comercial.

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Entre enero y abril, Movistar y O2 han conseguido unas portabilidades netas positivas con 79.100 líneas de móvil captadas de otras compañías, casi el doble de las 41.000 registradas en el mismo periodo del año pasado. Y sólo en abril la compañía consiguió arrebatar 21.700 clientes, también el doble que en abril de 2025, logrando quitar contratos a MasOrange, Vodafone y al grupo de telecos locales, y sólo perdiendo unos cientos de líneas que se fueron a Digi.