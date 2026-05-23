La biotecnología gallega participa en la cumbre europea del sector para reforzar su proyección internacional

El sector gallego de la biotecnología avanza a paso firme en su crecimiento y una de las patas de su estrategia es la apuesta por la internacionalización. Para avanzar en ese camino, el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) asistió esta semana en Suecia a la reunión anual del Consejo de Biorregiones Europeas (CEBR), una red que conecta a grupos de investigación, clústeres empresariales, parques científicos y otras organizaciones del ecosistema biotech para potenciar esta rama de actividad en auge. El encuentro se celebró el miércoles y jueves en las localidades suecas de Uppsala y Estocolmo, que conforman uno de los ecosistemas de ciencias de la vida más dinámicos de Europa, y permitió a la industria gallega del sector estrechar lazos.

Este foro ofreció a los asistentes un espacio para tejer nuevas alianzas, explorar proyectos conjuntos y promover oportunidades de cooperación europea entre regiones que apuestan por la biotecnología como Galicia, donde el sector ya factura más de 2.000 millones de euros anuales y ronda los 5.700 empleos, con Santiago como capital de este pujante ecosistema.

Una biorregión de referencia

Por parte de Bioga participaron en la cita Daniel Álvarez, responsable de Desarrollo Internacional, y María Silveira, al frente del área de Proyectos de Innovación, con el objetivo de reforzar el posicionamiento del clúster dentro de la red europea de biorregiones y la colaboración con terceros países. "Queremos consolidar a nuestra comunidad autónoma como una biorregión de referencia global en el contexto biotecnológico internacional", destacó el presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, poniendo el foco en esa apuesta por la internacionalización.

La reunión brindó el escenario propicio, pues congregó a gestores de clústeres, líderes de innovación y representantes de ecosistemas europeos para impulsar sinergias. Además de actividades de networking y talleres colaborativos, el programa incluyó visitas y sesiones inmersivas en el ecosistema sueco de las ciencias de la vida. La región de Uppsala-Estocolmo alberga empresas líderes internacionales en este campo, instituciones de investigación de referencia y una cultura de colaboración e innovación asentada.