El diésel baja y la gasolina se encarece: así está el precio de los carburantes en Galicia

A punto de cumplirse tres meses de conflicto bélico en Oriente Medio, los carburantes siguen más caros que antes del estallido de la guerra incluso con la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno para amortiguar el impacto de la escalada de precios en los surtidores. Con todo, el diésel ha dado una pequeña tregua al bolsillo de los conductores en las dos últimas semanas en Galicia, una bajada que contrasta con el encarecimiento progresivo en el que lleva ya un mes instalada la gasolina.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el gasóleo se dispensa en la comunidad a una media de 1,7 euros el litro tras abaratarse en los últimos quince días en torno a un 2%. Son casi 30 céntimos por litro menos que el nivel máximo alcanzado tras comenzar la contienda en Irán, cuando se rozaron los 2 euros. Con todo, sigue lejos de los 1,46 euros a los que se surtía el diésel de media en Galicia el 27 de febrero, en la víspera de la detonación de la guerra. A día de hoy, llenar un depósito medio de 55 litros con este combustible cuesta 93,5 euros en promedio.

En lo que respecta a la gasolina, acumula en el último mes una subida que ronda los 10 céntimos por litro. Se sitúa de media en 1,59 euros, lo que implica que un depósitio completo sale por 87,5 euros, cinco euros más que hace un mes. Aunque sigue lejos del techo que alcanzó el 21 de marzo a raíz del conflicto bélico en Oriente Medio, de 1,8 euros, también toma distancia con el precio anterior al inicio de la guerra, cuando se dispensaba a 1,49 euros.

Ahorro en función del surtidor

Estas cifras hacen referencia a los precios medios, que pueden variar considerablemente entre unos puntos de venta y otros. En la actualidad, la diferencia entre los surtidores con el diésel más barato y más caro es de 40 céntimos por litro, y la misma brecha se da en el caso de la gasolina. Así, en función de la estación de servicio en la que se reposte, el consumidor puede ahorrarse varios euros en cada depósito si elige los surtidores más económicos. Los datos que el ministerio recopila a diario entre más de 700 gasolineras ubicadas en la comunidad permiten conocer los precios en cada una de ellas.

Rebaja impositiva

La reducción de la carga fiscal sobre los carburantes aprobada por el Gobierno tras encarecerse con fuerza en las semanas posteriores a la detonación de la guerra ayudan a que la factura al repostar no sea mayor. Entre las medidas adotadas figura un Iva reducido del 10% y la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, además de la devolución parcial del gasóleo profesional para transportistas. Y, en el caso del gasóleo agrícola existe una subvención de 20 céntimos por litro. Estarán en vigor hasta finales de junio y, a partir de ahí, el Ejecutivo decidirá en función de la situación.