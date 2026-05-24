La burbuja de la ternera desplaza su consumo hacia otras carnes más asequibles: "A xente compra máis polo ou porco"

El fuerte encarecimiento de la carne de vacuno en los puntos de venta en el último año ha acabado por debilitar su consumo. Con una subida de precios que supera el 20% desde inicios de 2025, muchas familias han optado por comprar menos ternera y echar mano de otras carnes más asequibles, como el pollo, el cerdo o el pavo. El kilo está entre dos y tres euros más caro de media y con ese repunte, que coincide además con un escenario de encarecimiento prácticamente generalizado del coste de la vida, los hogares miran su bolsillo y han desplazado parte de su consumo de vacuno a otras fuentes de proteína animal.

Lo constantan desde la carnicería A dos Capelo, que opera en el mercado de abastos compostelano. "A nivel doméstico, no que chamamos compra en mostrador, si se nota unha caída do consumo", afirma Darío Capelo, gerente de este negocio impulsado por la familia tras más de tres décadas dedicados a la cría de ganado vacuno. Desde este puesto en la plaza han notado cómo los clientes llevan menos ternera: "Substitúese máis por porco, polo ou pavo", confirma. A modo de ejemplo, explica que si antes las familias compraban ternera para todos, ahora optan por otro tipo de carne y piden unos filetes para los más pequeños de la casa. "Este tipo de comportamentos si se aprecian, como se a tenreira fora máis exclusiva". En todo caso, aboga por no crear un "estigma" sobre este alimento por su precio. "Ten que subir se non hai produción e hai demanda", dice. Y añade: "«Está máis cara pero ao lado doutros produtos é barata".

Carnicería A dos Capelo en el mercado de abastos de Santiago / Cedida

Pese a los cambios percibidos en algunos hábitos de compra, Darío destaca que están "inmensamente contentos cos clientes e co consumo". En lo que respecta a la hostelería, no han notado una caída de la demanda de carne de vacuno que pueda considerarse reseñable. "Mantemos un bo volume de vendas e dinamismo", señala.

Por su parte, desde Carnicería Valentín de Cee están logrando capear el descenso del consumo de ternera. Su propietario, Valentín Amigo Pombo, lo vincula con que compran directamente el vacuno a los ganaderos y eso les permite "sortear intermediarios" y ofrecer "prezos máis contidos" que en otros puntos de venta como los supermercados. Cuando a inicios de 2024 cogió las riendas de este negocio creado por su padre, compraba el kilo canal incluso por debajo de 5 euros, mietras ahora ronda los 8 euros. "A subida foi bestial".

Ese rally en los precios en origen se trasladó al carro de la compra. En la actualidad, un kilo de carne para guisar o para filetes se mueve entre los 15 y 17 euros; en el caso de la chuleta o croca puede oscilar entre los 17 y 24 euros; y el solomillo está entre los 35 y 40 euros.

Valentín Amigo Pombo, en su carnicería de Cee / Cedida

Perder cuota de mercado

La percepción de los vendedores que tratan cada día con los consumidores es un buen termómetro de las modificaciones que se producen en los hábitos y comportamientos de compra, pero también los propios datos apuntan a ese enfriamiento en la ingesta de vacuno coincidiendo con la escalada de precios. En Galicia, las cifras del panel de consumo en los hogares que publica cada mes el Ministerio de Agricultura reflejan un descenso que en el acumulado del año pasado superó el 3% y se intensificó en lo que va de 2026. En cambio, la demanda de carne de cerdo y de pollo aumentó. Es un movimiento extensible al conjunto de España.

Esta situación tiene vigilante al consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega. Su presidente, Jesús González, ve lógico que si la carne de ternera, que ya es de las más caras, sube con fuerza, el consumidor lleve a su cesta de la compra otras alternativas más económicas, pero reconoce que el terreno perdido no es fácil de reconquistar una vez que se frena el encarecimiento. "Perder cota de mercado é doado pero recuperala resulta difícil", señala. En todo caso, añade que no es un reto "imposible" y que el sector no debe dar nada por perdido. "O que non sei é o tempo que imos tardar e o esforzo que vai implicar". Se trata de una subida de precios acentuada que se va prolongando en el tiempo, lo que contribuye a que los hogares cambien patrones de consumo.

Incertidumbre sobre lo que viene

¿Por qué el coste de la ternera emprendió tal ascenso en la carnicería? Fundamentalmente por los precios históricos que alcanzó el ganado vacuno, con becerros y vacas cotizando a niveles nunca vistos fruto de una combinación de factores. Uno de ellos tiene su origen en el campo y es la escasez de animales de actitud cárnica para cebo en un sector, el productor, que mengua por falta de relevo. Otro tiene que ver con el aumento de la exportación de animales vivos a Marruecos y de carne de vacuno a países como Argelia. En conclusión: menos oferta para dar respuesta a la demanda y, en consecuencia, un alza de los precios al ganadero hasta niveles sin precedentes.

Pero, desde hace un par de meses, la tendencia ascendente se ha frenado. La cotización en origen del vacuno se estancó e incluso ha empezado a observarse una ligera bajada que se explicaría, en parte, por el encarecimiento de la carne en los puntos de venta. Esto es, sería una consecuencia de la caída de la demanda.

La corrección se empezó a ver en marzo en los principales mercados de referencia en España (los de Mercolleida, Salamanca y Binéfar), como se desprende del barómetro de la Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (Provacuno), y también llegó a Galicia. Desde inicios de abril, la Mesa de Precios de la IXP Ternera Gallega acumula una bajada de ocho céntimos en la cotización de todas categorías de canales. A modo de ejemplo, un macho de hasta 220 kilos de Ternera Gallega Suprema con una clasificación U ha pasado de pagarse a 8,09 euros kilo canal a cotizar en la última sesión del mercado de Amio el miércoles a 8,01 euros.

"Os pezos levaban bastante tempo subindo no campo e ten que chegar un momento no que se estabilicen; nin as subidas nin as baixadas son infinitas", señala Jesús González. Aunque considera que la situación actual "non é preocupante", aboga por estar "alerta". "Non é bo que os prezos suban de forma constante pero tampoco que que instalen nas baixadas, porque todo iso non deixa de ser un factor de desestabilización do sector".

¿Qué cabe esperar en las próximas semanas y meses? Desde la IXP Ternera Gallega, que aglutina a casi 20.000 ganaderos y más de 150 industrias, optan por la prudencia y no se aventuran a hacer proyecciones, pues consideran que sería caer en la especulación en un escenario de incertidumbre. El presidente del consejo regulador explica que hay diversos factores "incontrolables" que pueden incidir sobre la oferta y cambiar la situación prácticamente de un día para otro.

Animales de Ternera Gallega en el campo / Cedida

Exportación, Mercosur y enfermedades

De hecho, además del consumo, otro aspecto que está incidiendo en la moderación de los precios del vacuno en España tras las cotizaciones récord alcanzadas hasta comienzos de este año tiene que ver con el impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre las exportaciones. Se han visto frenadas en el caso de Líbano, segundo destino de las ventas al exterior de ganado bovino vivo español, mientras a Marruecos o Argelia se han ralentizado. Jesús González explica que la demanda del mercado foráneo es un elemento que puede cambiar de repente e influir en que falte o sobre carne. También el hecho de que entre producto de otros países, por ejemplo de los que integran Mercosur a raíz del acuerdo comercial con la Unión Europea que entró en vigor a inicios de mes de forma provisional. El sector también está vigilante a la evolución de enfermedades que amenazan el ganado bovino como la dermatosis nodular contagiosa, pues potenciales nuevos brotes pueden llevar a cerrar fronteras al movimiento de animales y reducir el censo.

Por lo tanto, es prematuro hablar de un estallido de la burbuja de la ternera, pues la evolución que seguirán los precios en las próximas semanas, tanto en el campo como en los puntos de venta, es una incógnita. Diversas voces en la cadena de valor del vacuno dudan de que puedan verse caídas sustanciales en la cotización de la ternera, mientras otras optan por la cautela a la hora de hacer vaticinios. En este último grupo está la IXP, que considera que el mejor escenario es el que garantiza un equilibrio entre lo que ganan los ganaderos y lo que pagan los productores.